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台北市近來鼠患問題頻傳，不少市民與網友紛紛在社群平台上抱怨看見老鼠橫行，而市長蔣萬安昨（5）日表示，將全方位滅鼠、防治。不過，對於市府廣投老鼠藥，網友也擔心毒害到毛小孩和以老鼠為食的猛禽類。對此，北市府研考會主委殷瑋澄清表示，如果是暴露在外的地點，環保局都會使用大型的餌站，但若是隱蔽的地點，像是鼠洞，就得把藥放在洞口，再用草蓋起來。殷瑋昨上《飛碟晚餐》表示，投鼠藥一般來說有2種方式，一種是環保局有在用的餌站（bait station），適用於暴露在外面的地點；至於隱蔽的地點，藥放不下去，就要想辦法把藥放在鼠洞門口，再用草蓋住，或放在縫隙的地上，讓毛小孩不會看見，而且鼠藥本身有苦味劑，貓、狗、小孩誤食的風險是有控制住的。殷瑋提到，有人質疑為什麼台北市露天灑藥？或滿地都是老鼠藥？其實沒有這些事情！如果看到滿地老鼠藥，環保局專業人員也會收走。是有一天環保局為了拍照回報給議員，才撥開來拍照，後來這卻變成一篇公開發文。殷瑋強調，台北不會落後其他城市，若可用餌站就會用，環保局的相關人員都是有相關證照的，人員比例高達九成以上，這是其他城市難企及的；鼠藥也是中央核可，投藥流程也是有環保局規範的。若有其他問題需要精進，像是公園投藥要有更好的標示，都可以再討論。