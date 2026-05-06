立法院長韓國瑜今（6）日將第四度協商軍購條例，據掌握，國民黨主席鄭麗文中午將和韓國瑜會晤，地點位於國民黨中央黨部。面對《NOWNEWS今日新聞》記者詢問此事，韓國瑜略顯驚訝的反問「你怎麼知道的」，不過問他是否要談論軍購，韓國瑜表示「不知道，so far我還不知道」，還關心記者是否中午已經吃便當了，隨即結束談話。

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韓國瑜今日行程滿檔，上午陸續接見以色列、紐西蘭國會訪團，下午3點再度協商軍購條例。據了解，鄭麗文此次會晤韓國瑜，為的就是下午的軍購協商。有加碼派立委表示，自從民眾黨表態8000億軍購立場後，認為軍購方向應會朝好的方向。

韓陣營則低調表示，這段時間有不少人都來找韓國瑜溝通，此次會晤是黨中央邀約，但具體要講什麼並不知情。

由於國民黨中央上周才發生副主席季麟連開炮，稱「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍」，引發黨內抨擊，此次兩人會晤，季麟連是否出席並道歉，也值得關注。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...