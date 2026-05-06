端午節將至，台中福華大飯店攜手西螺福興宮與瑞春醬油，將傳承與創新包進粽子裡，推出「百年傳奇－福興粽」三款端粽聯名禮盒，結合飯店料理、宗教文化與百年醬油品牌，主打送禮與節慶市場。
端粽禮盒即日起至6月19日(五)限量預購，凡購買禮盒即贈送台中福華品牌時尚保冷袋乙個、西螺福興宮太平有象平安吊飾乙個及百年瑞春醬油聯名款秘製辣椒醬油膏乙瓶，在品嚐美味之餘，更能獲得太平媽祖的慈悲守護。6月10日（三）前訂購再享早鳥9折優惠，單筆滿20組(含)以上享早鳥大宗優惠及單一地址免運宅配乙次。
台中福華端粽禮盒集結館內知名江浙、粵式及異國料理精隨，今年全面升級回歸，延續往年，一開賣即備受關注。此次共推出三款禮盒，包括經典風味的「百年傳香禮盒」，主打傳承30年的好味道，包含經典荷葉粽3顆及珠貝老滷東坡粽3顆。另針對日益增長的蔬食需求，用西式料理手法推出「興饗太平素粽禮盒」，包含南法黑松露珍珠薏仁粽1顆、南洋薑黃珍寶粽2顆、野菇義式青醬粽3顆。
第三款是主打高端市場的鼎極冠軍粽禮盒，包含鼎極海鮮粽1顆、南法黑松露珍珠薏仁粽1顆、野菇義式青醬粽1顆。其中鼎極海鮮粽絕對是海鮮珍饈的頂級演繹，以廣式裹蒸工藝為基底，豪邁加入鮮味馥郁的松葉蟹、鮑魚、鰻魚等珍饈入粽，搭配主廚私房XO醬，堪稱本季舌尖上的奢華首選。
訂購專線:台中福華大飯店（04）24631616 轉 2036 豪吧
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