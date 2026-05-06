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韓國前第一夫人金建希涉嫌操縱德意志汽車股價、收受名牌包，一審罪名不成立但二審改判有罪。但負責二審的審判長、首爾高等法院申宗旿卻在6日凌晨被發現倒臥在法院大樓前，已無生命跡象，現場留有遺書，目前警方仍在調查其具體死亡原因。綜合韓聯社等韓媒報導，據警方說明，事發前約12時20分左右，死者家屬曾向消防當局通報稱聯絡不上申宗旿，消防當局隨即請求警方處理，警方後續前往首爾高等法院辦公大樓，並在凌晨1時左右，在現場的戶外花壇發現倒臥的申宗旿。據悉，在申宗旿的口袋中發現一封手寫遺書，內容僅簡短寫道，「對不起，我自己走」等字句，其中並未提及審判相關的內容。警方表示，基於非公開原則，不會對外透露遺書細節。警方認為申法官的死亡不涉及犯罪嫌疑，目前推斷為墜樓身亡，正按照一般死因不明案件程序處理，正進一步釐清確切經過。申宗旿為上月28日宣判的金建希涉嫌違反《資本市場法》、《政治資金法》，以及《特定犯罪加重處罰法》中斡旋收賄罪上訴審的刑事第15-2庭審判長。他自今年2月6日受理該案後，約三個月來一直主導案件審理。該合議庭就德意志汽車股價操縱相關的資本市場法違規部分認定部分有罪，並對涉及統一教金錢往來的特定犯罪加重處罰法斡旋收賄罪認定全部有罪，判處4年有期徒刑及5000萬韓元罰金。此外，法院還裁定沒收價值約6220萬韓元的Graff項鍊1條，並追繳2094萬韓元。這比一審判處的有期徒刑1年8個月加重了兩倍以上。申宗旿畢業於首爾大學法律系，1998年完成第27期司法研修，於2001年任職首爾地方法院議政府分院法官，歷任首爾地方法院法官、首爾高等法院法官、大法院審判研究官、大邱高等法院法官等職。他還在2023年被首爾地方律師協會評選為優秀法官。申宗旿的靈堂設於首爾瑞草區首爾聖母殯儀館，同僚形容他生前沉穩寡言、嚴謹自持、重視原則。在他逝世消息傳出之後，社群媒體上出現了不少未經證實的臆測性留言。