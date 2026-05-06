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通勤月票TPASS上路逾2年，雖然看到初步成效，但學者認為私人運具移轉數量成效不如預期。立委今（6）也拋出共享電動機車納入TPASS範圍的討論，希望讓通勤最後一哩路可以解決，讓大眾運輸更便利；交通部長陳世凱回應，歡迎地方提出相關方案來討論。TPASS為城際的通勤月票可在30天內無限搭乘生活圈內的交通運具，例如基北北桃生活圈有1200元搭乘，輕軌、捷運、公車、台鐵、客運等，而基隆市境內也有288元月票可搭公車、台鐵。消基會交通委員會召集人李克聰指出，TPASS通勤月票推行至今，可以看到確實有減輕既有公共運輸使用者的經濟負擔、降低其交通支出，並且帶動周遭人群建立搭乘習慣。然而，若從「交通減量」的目標來看，私人運具（汽機車）使用者轉移至公共運輸的比例仍有可加強處。李克聰說，汽機車族群並未因為月票便宜就放棄原有運具，主因仍是因為最後一哩路的轉乘；如要轉乘公車、客運時刻表無法配合時間，可能就會變成是上班遲到、更早起床出門等，導致移轉比例低。他建議可以參考共享自行車成果，推動共享電動機車，減少環境污染下，也可以提升公共運輸使用率。李克聰也提醒，共享機車納入後，必須思考如何投放以及停車位規劃，才可以讓使用者更友善，才能有效增加使用率。立委洪孟楷今質詢也拋出納入共享機車構想，台北共享機車有1.2萬輛全台最多，北部合計也有七成的數量。若是共享機車納入通勤月票內，可以解決最後一哩，對未來大眾運輸會更方便，可以減少開私家車。洪孟楷以目前Youbike 前30分鐘免費推算，約可以騎乘6公里，以立法院推算，最遠可以騎到大安區；若為機車的話30分鐘保守估計可以騎12公里，就可以騎到信義區，甚至是南港邊緣，也就是住在這些範圍的住戶都可以透過TPASS來立法院。陳世凱表示，電動共享機車或許是公共運輸最後一塊重要拼圖，但TPASS需要由地方政府提出、歡迎提出方案跟交通部討論。