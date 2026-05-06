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▲Bortmans今日表示Jisoo團隊已跟他聯繫，會有人把衣服還給他。（圖／Benjamin Bortmans IG@judassime ）

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo日前才因哥哥家暴嫂子，陷入風波，與哥哥切割後，Jisoo如今又涉及另一樁爭議，她被比利時設計師Benjamin Bortmans控訴「偷衣服」。Bortman稱他把衣服借給Jisoo團隊拍攝，至今過了6個月，衣服仍拿不回來，因此親自發文並標註Jisoo的帳號公開喊話，希望Jisoo團隊重視此事。時尚品牌JUDASIM設計師Bortmans近日在社群發聲，直言「請把我的東西還給我」，更在貼文中強調「Jisoo把我的東西拿走了」。他表示，6個月前為協助對方專輯封面拍攝，將多件高價服裝寄往韓國給團隊使用，未料拍攝一再延期，服裝也遲遲未歸還。Bortmans透露，這批服裝不僅價值不菲，更是品牌重要系列的一部分，期間他多次詢問歸還進度，卻只得到不斷延後的回應，讓他無奈表示：「我知道了，可以延期，但是如果要把物品還我了，請告訴我，直到今天為止，我都沒有收到任何答覆。」由於個人時裝秀在即，他甚至一度揚言採取法律行動，仍未獲得正面回應，Bortmans這才決定直接標記Jisoo的帳號，並要求歸還物品，讓這起爭議迅速擴散。不少粉絲認為，Jisoo不可能親自去管理她的服裝、道具，有問題的是拍攝工作人員，或是造型師，Bortman不該針對Jisoo，Bortman則強調，他沒有想刻意抹黑Jisoo，只是這件事確實與她有關，才只好標記她。今（6）日Bortmans也更新最新情況，他透露「事情正在解決中」，會有人前往韓國取回他的服裝，此風波這才告一段落；Bortmans也已刪除一開始標記Jisoo的貼文。