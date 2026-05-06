伊朗戰爭衝擊全球能源市場，高盛（Goldman Sachs）分析師最新研究報告指出，全球石油庫存正在急劇下降，已逼近8年來的最低水平，且特定油品與特定國家的短缺局面特別嚴峻，石腦油、航空煤油與液化石油氣；以及南非、印度、泰國、台灣，都被點名是短缺風險較高的市場。
根據《商業內幕》報導，高盛4日公布的研究報告指出，全球石油總庫存可涵蓋全球需求的天數，已降至101天且估計在5月底會進一步減少至98天，為近8年來的最低水準。整體來看，全球市場尚未面臨石油短缺的情況，不至於觸及警戒線，然而，由於存在煉油能力、貿易中斷和出口限制等瓶頸，某市場的供給盈餘不見得可以彌補其他市場的短缺，因此特定油品與地區的去庫存速度仍然令人擔憂，不該低估油料短缺的風險。
研究報告稱，某些特定精煉產品，包括航空燃油、石腦油以及用於製造塑膠和化學品的液化石油氣，正在出現短缺。高盛分析師指出，南非、印度、泰國和台灣等市場受到的影響尤其嚴重。
短缺現象在航空業體現得更加明顯，高盛估計，不包括政府緊急儲備的歐洲商業航空燃油庫存，最快可能在6月跌破國際能源總署設定的23天臨界值。高盛分析師示警，即使荷姆茲海峽的水運從現在起很快開始恢復，但原油供給的完全正常化至少仍需要幾週時間。
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研究報告稱，某些特定精煉產品，包括航空燃油、石腦油以及用於製造塑膠和化學品的液化石油氣，正在出現短缺。高盛分析師指出，南非、印度、泰國和台灣等市場受到的影響尤其嚴重。
短缺現象在航空業體現得更加明顯，高盛估計，不包括政府緊急儲備的歐洲商業航空燃油庫存，最快可能在6月跌破國際能源總署設定的23天臨界值。高盛分析師示警，即使荷姆茲海峽的水運從現在起很快開始恢復，但原油供給的完全正常化至少仍需要幾週時間。
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