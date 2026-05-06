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▲李連杰曾在首度來台時透露，在欣賞《魯冰花》時被感動到邊看邊哭。（圖／摘自 jetli TikTok）

▲《魯冰花》黃坤玄（左）與李淑楨（右）的演出都很動人，當年在台灣靠著優異口碑以「倒吃甘蔗」的姿態，讓片商小賺一筆。（圖／國家影視聽中心提供）

▲《魯冰花》是目前唯一入選今年度坎城影展的台灣電影。（圖／國家影視聽中心提供）

即將在本月12日開跑的第79屆坎城影展，宣布「經典單元」選中1989年的台灣電影《魯冰花》，使該片成為目前唯一打進第79屆影展的國片。片中催淚感人的情節，連「功夫皇帝」李連杰都曾表示看到落淚，經由國家影視聽中心修復完成，終於在上映的37年後紅到國外、登上最高等級的電影殿堂。入選坎城影展「經典單元」的《魯冰花》，改編自「臺灣文學之母」鍾肇政同名小說，由楊立國執導、吳念真編劇，描繪1960年代的台灣鄉下，茶農之子的美術天分無法被重視、栽培，短暫人生以悲劇告終。李連杰首度訪台時，就曾表示看到《魯冰花》結局，想起自己年幼喪父的成長過程，不禁邊看邊哭。而37年前《魯冰花》不是大卡司大製作，排在8月底的暑假尾聲上映，首周票房也不敵由周潤發掛帥的《我在黑社會的日子》，卻在口碑傳出後有如倒吃甘蔗，賣座平穩，戲院也不急著下片，最後讓片商小賺一筆，曾淑勤演唱的主題曲大紅，扮演小男主角姊姊的李淑楨，還成為金馬獎女配角得主。當時扮演老師的于寒、王美雪、張瑞竹，之後都演出過好幾齣電視劇，王美雪也成了金鐘視后，那時都是新秀。小男主角黃坤玄曾紅到香港與周潤發等大牌合作，片子的攝影指導、今日已是金馬大師的李屏賓表示：「37年前在祕境般的明德水庫取景回憶，歷歷在目。」很高興片子能獲國際影展肯定。以《魯冰花》奪得金馬獎的李淑楨則回應：「非常感謝坎城影展給『魯冰花』肯定，透過此次的殊榮，讓台灣這片土地的人們所擁有的堅韌、善良、知足、寬容，再度展現在世界的面前。而這部電影，也讓我的人生充滿無窮盡的勇氣，當年11歲的我能參與其中，迄今深感榮幸。」坎城影展經典單元總監傑哈杜喬索(Gérald Duchaussoy)提到《魯冰花》入選原因，則說道：「片子帶給我們無盡的溫柔、喜悅與歡笑，讓今年經典單元增添豐富的影迷情懷與作者電影意義。我們希望睽違多年後，能重新向世人介紹台灣電影、發掘新的電影大師，『魯冰花』讓我們達陣！」歐美觀眾過去對台灣電影的認知，多以侯孝賢、楊德昌等「新電影」健將作品為主，《魯冰花》更具通俗寫實的色彩，讓世界得以看見台灣的另一種樣貌。片中經典台詞「有錢人的小孩，什麼都比較會」直指原作者鍾肇政筆下對社會階級壓迫的無奈，有望引發全球影迷的關注與共鳴。