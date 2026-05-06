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2026年彰化縣長選戰逐步升溫，民進黨已由立委陳素月率先出線備戰，但國民黨人選至今仍未拍板，引發外界關注。國民黨秘書長李乾龍4日表示，本週提名可望傳出「好消息」，試圖穩住軍心。不過，資深媒體人吳子嘉直言，若再拖延下去，「彰化有可能會淪陷給民進黨」，警訊意味濃厚。目前國民黨內部人選仍陷拉鋸，表態參選的立委謝衣鳳5日再度公開喊話，強調自己在民調中支持度領先，質疑黨中央為何遲遲未將她納入考量名單；另一方面，現任縣長王惠美則傾向支持出身彰化、現任新北市副市長的劉和然出戰，但劉已明確回應「沒有意願」。此外，潛在人選還包括前副縣長柯呈枋、律師魏平政、彰化縣工策會總幹事洪榮章等人，局勢仍未明朗。吳子嘉在政論節目《董事長開講》中分析，劉和然長期在新北市政體系發展，離開彰化多年，實際回鍋參選的可能性極低，外界持續將其納入討論並不公平。他直言，目前國民黨提名僵局背後，關鍵仍在於各方角力與資源整合，「最後還是誰要出錢、誰來選」，而王惠美的態度更是影響全局的重要變數，一旦其立場明確，整體局勢才可能定案。吳子嘉進一步警告，彰化縣長提名遲遲未決，將對國民黨選情造成傷害，拖到最後的結果，「我覺得彰化有可能會淪陷給民進黨」，原因在於藍營內部仍在消耗能量之際，民進黨已同步展開基層布局與擴張，雙方節奏明顯落差。吳子嘉也點出國民黨長期問題，每次一有好日子可以過，就會開始自己出內亂、冒出一些怪事情。他舉例，自大罷免勝利後，國民黨內部問題接連浮現，幾乎沒有停過，呼籲黨內必須提高警覺，若無法及時整合，恐將再次錯失選戰先機。