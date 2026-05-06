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知名醫美集團「愛爾麗」偷拍案持續擴大！昨有媒體報導，台中分店的員工早在市政府行政調查前，即「做賊心虛」偷偷拆針孔，讓稽查人員徒勞無功。中市府今（6）日表示，昨天到崇德店及文心店稽查時，分別在諮詢室、針劑室、診療室等區域發現監視設備及煙霧偵測器，有關煙霧偵測器是否暗藏監視設備，疑涉《刑法》妨害秘密罪，將主動移送檢調單位追查釐清。新北地檢署指揮偵辦「愛爾麗」醫美集團偷拍案，昨有媒體報導，該案於1日爆發，台中分店3日即接獲上級指示，「做賊心虛」地偷偷拆除診間內煙霧偵測器設備。分店員工還私下透露，診間內的煙霧偵測器裝設位置「很詭異」，都裝在牆角而非中心。整起事件引發不少消費者恐慌「早就被看光光」，紛紛要求退費。台中市政府衛生局表示，稽查人員分別在兩間診所的諮詢室、針劑室、診療室等區域發現監視設備及煙霧偵測器，若調查確認錄影未具特定目的或未取得病患書面同意，將依《個人資料保護法》處5至50萬元罰鍰；若後續清查確認監控畫面有洩漏病人秘密、病情或健康資訊，將依《醫療法》處5至25萬元罰鍰；有關煙霧偵測器是否暗藏監視設備，疑涉《刑法》妨害秘密罪，將主動移送檢調單位追查釐清。愛爾麗集團則發出公開聲明，表示診所內設置監視設備，目的在確保醫療品質、維護藥品與器材安全，絕無侵害消費者個人隱私。集團虛心接受各界質疑，現已進行全面檢討及改善。