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2017年透過選秀節目《Produce 101》第二季，被選為Wanna One一員出道的賴冠霖，自2024年宣布退出演藝圈後，便低調轉往幕後朝導演事業發展。近日他驚喜現身Wanna One的重聚合體團綜，引發粉絲高度關注。令人驚訝的是，距離他2019年停止在韓國活動已過去多年，韓文能力卻依然流利，被成員河成雲盛讚韓文實力不減反增，他則語帶感觸地回應：「因為我對韓國還有留戀。」而他過去被前公司CUBE娛樂以40億韓元（約為新台幣1億），把經紀約賣給中國公司的往事也再度被提及。賴冠霖2017年透過選秀節目Produce 101出道，隨團迅速走紅。不過在出道約兩個月後，所屬公司CUBE娛樂即將他在中國的經紀權轉讓給第三方，相關權利再被轉交至多家公司，轉讓金額高達40億韓元，大約為新台幣1億。由於行程安排與收益分配問題逐漸浮現，加上經紀權轉讓未經同意，引發雙方爭議。外界指出，當時中韓兩地活動嚴重重疊，身心俱疲。更嚴重的是，當時還爆出公司涉嫌偽造文件與私自用印等爭議，甚至身為台灣人的他，一度因合約問題無法正常領取收入。種種不合理的待遇讓他在2019年憤而提告，主張合約權益受損，之後便展開為期約2年的法律訴訟。經過長期的官司拉鋸，期間多次申請假處分未獲支持，但持續上訴後，韓國法院於2021年判定合約無效，賴冠霖勝訴並完成解約。讓他成功奪回自由身，但也因為長年的法律纏鬥與合約傷害，讓他對螢光幕前的演藝工作感到心灰意冷。2024年他震撼宣布退圈，轉往幕後發展導演事業。在Wanna One重聚團綜中，成員河成雲特地飛往北京探望賴冠霖，雖然多年未見，兩人的互動依舊溫馨。河成雲好奇地問了賴冠霖，早就離開韓國演藝圈那麼久，怎麼韓文沒有退步，反而比在韓國時候更好了？賴冠霖聞言回應：「因為對韓國還有一些留戀」，接著低頭淡淡微笑，雖然沒有再多說什麼，卻讓成員和觀眾都感到一絲遺憾之情。