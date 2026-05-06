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台北市於一月初發生1起漢他病毒死亡病例後，不少市民和網友上傳老鼠橫行的影片到社群上，引發台北「安鼠之亂」。根據環保局數據，四月份老鼠通報數量和二月相比，已減少七成。對此，台北市議員李柏毅昨（5）指出，網路上的攻擊非常荒謬好笑，台北市例行清消行之有年，沒有政治人物會去亂搞環境治理，把票和支持度弄掉。李柏毅昨上《新聞大白話》表示，根據他個人感受，台北市目前見鼠狀況和過去差不多，他不覺得現在老鼠有比較多，至於夜市本來就會有老鼠，沒有到特別多，不過，如果有老鼠就是要消滅掉。李柏毅強調，各縣市消滅老鼠的方式幾乎都差不多，有特定環境用藥，也會買投放老鼠藥，台北市並沒有比其他縣市差，或台北市故意不做滅鼠動作的情況，尤其台北市平常就會在環境清潔日做清消，若民眾認為老鼠有變多，市府接獲通報也會派人在周圍再度滅鼠，這樣的做法已經行之有年，並沒有今年做得特別好或不好。針對網友嘲笑台北市長蔣萬安的「安鼠之亂」，李柏毅直言，這非常荒謬跟好笑！台北市有很多事情要重視，不應一直找以往都有正常在做的事來攻擊。民眾若對於生活感受不好，就不會有票，也沒有人會支持，誰會去亂搞環境治理相關業務？