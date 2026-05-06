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▲小薰（左）和蘇達（右）在《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》有逗趣演出。（圖／台北電影節提供）

讓不高的我們有機會跳起來給更多人看見。」



小薰也驚呼：「不敢相信！」認為這是原住民元素滿滿的幽默之作， 能作為開幕片深感榮幸。徐若瑄則感性分享， 這次角色對她而言是非常特別且難忘的存在， 很開心身為片中一分子；劉以豪與撒基努也都受寵若驚， 除了對作品獲選備感期待，也衷心希望大家都會喜歡這部電影。



▲《我的棋王爺爺》是今年台北電影節的閉幕片。（圖／台北電影節提供） 李立群、春風同片飆戲 《我的棋王爺爺》講述隔代忘年情誼



閉幕片《我的棋王爺爺》則有不同的風格，資深老將李立群與童星謝以樂， 細膩詮釋用下棋牽起的忘年情誼。描述孤獨度過童年的鑰匙兒童， 在公園邂逅自稱「棋王」的退伍老兵，藉由棋局約定，培養出深厚的情感連結，春風（洪瑜鴻）則挑戰飾演在生計與父愛間拉扯的運將父親。



該片曾入選2023年台北電影節「 國際提案一對一工作坊」，歷經3年開發， 終於在今年重返起點舉行世界首映。導演陳怡蓉感性形容， 北影是讓作品「可以出發，也可以回來」的地方， 這場首映更像是一次珍貴的回家儀式， 對她而言意義非凡。



台北電影節6月開跑 演員出席映後座談大揭祕



去年以《白衣蒼狗》角逐台北電影獎的春風，將與李立群、謝以樂及導演一起出席映後座談，和觀眾面對面分享創作心路歷程，將是今年北影最受矚目的首映活動之一，粉絲們值得把握從他們口中了解拍片歷程、有何幕後趣味花絮的機會。



2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日在台北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院舉行，影展精彩片單與活動將陸續公布，「台北電影獎」及會外賽入圍名單將於5月15日公布，「國際新導演競賽」入圍名單將於5月12日公布，更多資訊可見官方網站。





▲春風（左）在《我的棋王爺爺》裡扮演謝以樂（右）的計程車司機爸爸。（圖／台北電影節提供）



2026台北電影節宣布開幕片是由渡邊直美、劉以豪、黃瀞怡（小薰）、徐若瑄等跨國卡司合演的喜劇《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，渡邊直美扮演日本天后「歌姬茱麗葉」，來台灣展開追憶媽媽的尋根之旅，讓經紀人劉以豪一路臭臉又不得不在旁跟隨，彼此有逗趣對手戲，徐若瑄更扮演關鍵的神祕人物。今年度台北電影節將從6月26日至7月11日舉行，開幕片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》描述日本天后來台尋根，卻遭祖靈與鬼魂亂入，既有靈異元素又爆笑，除了渡邊直美與劉以豪的絕妙組合，徐若瑄也將帶給大家驚喜，導演蘇達自己也參與演出，笑道：「感謝北影的多元與開放，