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台北大直知名餐廳爆發疑似食安事件，晶華國際酒店集團旗下、位於台北大直英迪格酒店4樓泰式自助餐廳「泰市場」，有民眾用餐後出現「上吐下瀉、發燒、全身痠痛」等腸胃不適症狀。對此，台北市衛生局今（6）日表示，5月2日至供膳現場稽查，查獲1項缺失，已責令5月5日前完成改善，最快今日複查，複查如仍不符規定，依違反食安法規定處辦。有民眾表示，在4月29日中午於泰市場用餐後出現上吐下瀉、發燒、畏寒等症狀，30日凌晨起持續高燒不退、頭痛、上吐下瀉2天，後經醫師診斷確診諾羅病毒，晚間得知也有朋友也在泰市場用餐，約6至7人出現身體不適症狀後送醫掛點滴。對於此事件，晶華國際酒店集團發布回應表示，對此事件深感關切，已主動聯繫相關顾客關心健康狀況並提供協助。集團配合衛生局調查，針對從業人員進行檢體採檢與化驗，並全面強化食安流程與環境衛生管理，確保用餐安全。台北市衛生局也表示，分別於5月1日及2日晚間接獲新北市衛生局轉知醫院通報民眾各1人，累計2人於4月29日晚餐用餐後於4月30日上午8時左右發生腹痛、發燒、腹瀉等身體不適症狀就醫，5月2日至供膳現場稽查，查有人員備餐食未配戴口罩1項缺失，已責令5月5日前完成改善，最快今日複查，複查如仍不符規定，依違反食安法規定處辦。衛生局強調，諾羅病毒是一種會造成急性腸胃炎的病毒，人類是唯一宿主，主要透過糞口途徑傳染，能長時間存活在受感染者的糞便與嘔吐物中，少量病毒即可致病，具有高度傳染力。此外，衛生局也提醒，透過與病患分享食物、水、器皿，接觸到病患的嘔吐物、排泄物，甚至病患曾接觸的物體表面，都可能感染。因此如身邊有感染者，須特別留意應以漂白水進行環境消毒，避免病毒傳播。