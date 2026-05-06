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▲周潤發先把臉靠向梁家輝，梁家輝毫不猶豫就送出臉頰吻。（圖／微博＠電影寒戰1994）

港片《寒戰1994》將於5月8日在台灣上映，周潤發、梁家輝、郭富城等多名主演日前齊聚香港參加首映典禮。即將滿71歲的周潤發感性表示，距離上部《寒戰II》已過10年，未來再合作恐要等20年，「下次見面我都90歲了。」語畢他當場向梁家輝、郭富城撒嬌索吻，兩人也大方配合，這罕見畫面讓影迷直呼珍貴。《寒戰1994》香港首映典禮在4月27日舉行，當天眾星雲集，周潤發位置被排在正中間，左右兩側坐著梁家輝、郭富城。周潤發看到這陣容，感性地說：「我們香港的演員（拍戲時）吃喝拉撒睡都在一起，所以好像一家人一樣，很珍惜每一分每一秒，因為（拍）完了以後，要再聚的時候可能20年再見，我已經90歲了，對吧？」接著周潤發就轉頭跟梁家輝、郭富城索吻，撒嬌地說：「親一個、親一個」，想藉此留念。梁家輝與郭富城也很配合，周潤發臉一靠近，他們就留下香吻，周潤發被親完後也主動向回吻兩人，逗趣場面讓現場眾人拍手叫好，為這天王齊聚的珍貴一幕鼓掌。周潤發公然索吻的影片曝光後，也讓影迷笑翻直呼：「發哥越老越幼稚」、「影帝也有老頑童的一面」、「好可愛但又有點鼻酸，他們幾個真的都老了」、「你們要好好保重身體，要看你們拍到100歲」、「發哥真的好會說呀，被他感動到了」、「竟然在幾個老戲骨身上看到了可愛」。《寒戰1994》是《寒戰》系列電影的第3部曲，為前兩部作品的前傳，5月1日已搶先在中國、香港上映。據陸媒《人民日報》報導，截至5日為止，《寒戰1994》中國地區票房已上看1億6089萬人民幣（約新台幣7.4億元），超過好萊塢電影《穿著PRADA的惡魔2》兩倍以上，相當驚人。