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母親節將至，對綜藝大姐大白冰冰來說，自從女兒白曉燕過世後，這日子曾是她長達29年最深、最痛的傷口。今年母親節前夕，白冰冰終於圓滿了心願，在與祖先進行一場特別的「談判」後，順利將女兒的牌位移入白家祖先神位，讓女兒不再孤身待在角落。挑戰民俗禁忌！與祖先的現代觀點談判傳統習俗中，未出嫁的女兒不能入祖先牌位。因此，白曉燕的牌位過去一直被安置在神桌旁的小桌上。白冰冰看著女兒孤零零地待在角落，心中萬分不捨，直言：「這家是我的家，我是這麼多人的依靠，為什麼她要孤零零地在那裡？」為了接女兒回家，白冰冰今年決定直接與祖先「溝通」。她以現代人的角度分析利害關係，甚至半開玩笑地向祖先攤牌：「時代不同了，我也是女性，難道我未來走了，也要跟女兒一起待在旁邊的小桌子嗎？」她更向祖先掛保證，自己粉絲眾多，絕對不用擔心未來沒有香火供奉。最終順利擲出聖筊，選定吉日將女兒正式迎入祖先牌位。獨守空碗筷29年 母愛的憂慮到死才停止回首漫長歲月，白冰冰坦言每逢除夕與母親節，都是最煎熬的時刻。早期她總是在餐桌上多放一副空碗筷、準備一份壓歲錢紅包，假裝女兒還在身邊。第一年、第二年，她就這樣對著空蕩蕩的位置哭到天亮，這種椎心之痛纏繞了將近30年。她表示：「當了母親後，擔憂是永無止盡的。不是孩子不在了你就不擔心，是要擔心到你自己不在了，你才不會擔心。」隨著女兒的歸宿塵埃落定，白冰冰的心境也迎來了久違的開闊。她強調自己「不想再過傷心難過的日子」，並以過來人身分呼籲全天下的母親：母親是家庭的核心，「妳快樂，家人就歡樂。」她勉勵所有媽媽要先學會愛自己、讓自己快樂，才不會成為身邊人的負擔。