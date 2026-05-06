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房仲薪水落差大！普專穩定、高專拚高薪

▲28歲千萬房仲子杰傳出睡夢中猝逝，令親友、同事都感到惋惜。（圖／翻攝自杰熙﻿臉書）

資深房仲：每天上班8小時、工作心態很重要

▲房仲子杰過去拍片時曾吐露房仲業心聲。（圖／翻攝自基隆女婿-房仲子杰）

曾自述每天工作高達16到20小時的房仲YouTuber子杰，5月3日凌晨在睡夢中猝逝，得年28歲。他平常除了全台跑房仲業務之外，還積極經營自媒體頻道，工作相當忙碌。也讓粉絲淚崩感嘆，是否當房仲為衝業績太拚命而送命？《NOWNEWS》記者實際詢問在房仲業20多年的資深房仲，他表示，該名從業20多年的資深房仲透露，房仲平均薪資落差很大，目前房仲業有分普專（普通專員）及高專（高獎金專員），以成交5000萬元物件、仲介費5％來算，可拿到250萬元仲介費，若買賣雙方都是由同一位房仲負責，高專雖然成交後可取得較高的獎金，但若是沒有成交就沒有收入，普專則是有底薪的穩定收入。資深房仲表示，在這個行業流動率高，部分是覺得壓力大想離開，也有一些是普專跳到高專的房仲。現在許多房仲會推出「新人保障底薪」制度，像是信義房屋有6個月保證底薪5萬元，永慶房屋也有12個月保證底薪6萬元，讓新人學習房仲工作，雖然該階段沒有獎金，不過高底薪可讓新人安心學習。該名資深房仲指出，房仲算是一種業務工作，比較偏向責任制，目前上班時間是早上10點到晚上6點，值班人員才會是早上9點到晚上9點，值班次數大約每個月會輪到4、5次，如果有客戶想約假日或下班時間，想拚業績的房仲還是會去。資深房仲表示，，像是打炒房政策後，成交量變少，房仲壓力就會比較大。他自己認為，當房仲是在幫助客戶完成人生大事，成就感很大，不過也有其他房仲在社群大吐苦水，新人剛進行時常常工作12小時，每週只有休假1天，還要不斷打拜訪電話、在外面跑開發客戶，壓力相當大，雖然有新人保障底薪制度，但公司會「盯著你做出底薪的價值」，有不少人撐不到3個月就離職，也有人撐下來，變成月收30萬的精英。