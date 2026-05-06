曾自述每天工作高達16到20小時的房仲YouTuber子杰，5月3日凌晨在睡夢中猝逝，得年28歲。他平常除了全台跑房仲業務之外，還積極經營自媒體頻道，工作相當忙碌。也讓粉絲淚崩感嘆，是否當房仲為衝業績太拚命而送命？《NOWNEWS》記者實際詢問在房仲業20多年的資深房仲，他表示，擔任房仲壓力大，不過工時還在合理範圍，每天大約8小時左右。
房仲薪水落差大！普專穩定、高專拚高薪
該名從業20多年的資深房仲透露，房仲平均薪資落差很大，目前房仲業有分普專（普通專員）及高專（高獎金專員），普專薪資計算方式是底薪加上成交獎金，若成交可抽成約8％；高專則是沒有底薪，不過成交抽成可以來到50％到80％。
以成交5000萬元物件、仲介費5％來算，可拿到250萬元仲介費，若買賣雙方都是由同一位房仲負責，普專抽成8％可拿到20萬元，高專則至少可拿到125萬元。
高專雖然成交後可取得較高的獎金，但若是沒有成交就沒有收入，普專則是有底薪的穩定收入。資深房仲表示，在這個行業流動率高，部分是覺得壓力大想離開，也有一些是普專跳到高專的房仲。
現在許多房仲會推出「新人保障底薪」制度，像是信義房屋有6個月保證底薪5萬元，永慶房屋也有12個月保證底薪6萬元，讓新人學習房仲工作，雖然該階段沒有獎金，不過高底薪可讓新人安心學習。
資深房仲：每天上班8小時、工作心態很重要
該名資深房仲指出，房仲算是一種業務工作，比較偏向責任制，目前上班時間是早上10點到晚上6點，值班人員才會是早上9點到晚上9點，值班次數大約每個月會輪到4、5次，如果有客戶想約假日或下班時間，想拚業績的房仲還是會去。資深房仲強調，每天上班時間大約是8小時左右，新人也是，現在大家比較注重工作和生活的平衡，不太會加班到很晚。
資深房仲表示，擔任房仲要看是用什麼心態去看，工作一定會有壓力，像是打炒房政策後，成交量變少，房仲壓力就會比較大。他自己認為，當房仲是在幫助客戶完成人生大事，成就感很大，用幫忙人的心態來看待工作，就會覺得壓力不是問題。
不過也有其他房仲在社群大吐苦水，新人剛進行時常常工作12小時，每週只有休假1天，還要不斷打拜訪電話、在外面跑開發客戶，壓力相當大，雖然有新人保障底薪制度，但公司會「盯著你做出底薪的價值」，有不少人撐不到3個月就離職，也有人撐下來，變成月收30萬的精英。
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該名從業20多年的資深房仲透露，房仲平均薪資落差很大，目前房仲業有分普專（普通專員）及高專（高獎金專員），普專薪資計算方式是底薪加上成交獎金，若成交可抽成約8％；高專則是沒有底薪，不過成交抽成可以來到50％到80％。
以成交5000萬元物件、仲介費5％來算，可拿到250萬元仲介費，若買賣雙方都是由同一位房仲負責，普專抽成8％可拿到20萬元，高專則至少可拿到125萬元。
現在許多房仲會推出「新人保障底薪」制度，像是信義房屋有6個月保證底薪5萬元，永慶房屋也有12個月保證底薪6萬元，讓新人學習房仲工作，雖然該階段沒有獎金，不過高底薪可讓新人安心學習。
資深房仲：每天上班8小時、工作心態很重要
該名資深房仲指出，房仲算是一種業務工作，比較偏向責任制，目前上班時間是早上10點到晚上6點，值班人員才會是早上9點到晚上9點，值班次數大約每個月會輪到4、5次，如果有客戶想約假日或下班時間，想拚業績的房仲還是會去。資深房仲強調，每天上班時間大約是8小時左右，新人也是，現在大家比較注重工作和生活的平衡，不太會加班到很晚。
不過也有其他房仲在社群大吐苦水，新人剛進行時常常工作12小時，每週只有休假1天，還要不斷打拜訪電話、在外面跑開發客戶，壓力相當大，雖然有新人保障底薪制度，但公司會「盯著你做出底薪的價值」，有不少人撐不到3個月就離職，也有人撐下來，變成月收30萬的精英。