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台北股市今（6）日創高後拉回震盪，開盤上漲213.75點、來到40983.04點，盤中最高來到41575.84點新高點，不過隨後遇壓震盪，盤中一度翻黑，不過在買單挹注下再度翻紅，終場上漲369.56點或0.91%，收在41138.85點，再創收盤新高點，成交量為1.44兆元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.71點、來到408.15點，盤中最高來到416.46點新高點，終場上漲2.85點或0.7%，收在410.29點，同創收盤新高點，成交量為4253.92億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、旺宏、聯電、友達、台玻；個股成交值排行榜前五名為：聯發科、台積電、鴻海、旺宏、南亞科。權值股多數走高，權王台積電以平盤價2250元開出，盤中最高來到2285元，不過最後一盤爆出5080張賣單，終場收在平盤價2250元；聯發科再度開盤即漲停板，來到3470元，不過隨後漲停打開，終場上漲275元或8.72%，收在3430元，挹注大盤指數就有76點；台達電開盤上漲50元、來到2215元，盤中最高來到2270元，終場上漲45元或2.08%，收在2210元，挹注大盤指數就有29點。雖然台積電收在平盤，但半導體股今日持續氣勢如虹，世芯-KY、金麗科、聯電、弘塑、南亞科、華邦電、世界先進攻上漲停板，旺宏上漲逾7%，茂矽、印能科技上漲逾5%。台積電概念股也同步走高，世芯-KY、金麗科、弘塑、台勝科、世界先進攻上漲停板，環球晶上漲逾8%，建暐上漲逾6%，洋基工程、帆宣、光洋科上漲逾5%。被動元件族群也有買單挹注，聚鼎、禾伸堂、信昌電攻上漲停板，金山電上漲逾9%，泰霖、達方上漲逾3%。不過PCB概念股今日成為提款對象，華通、景碩下跌逾8%，鉅橡下跌逾7%，建榮下跌逾6%，南電、凱崴、定穎投控下跌逾5%。千金股也賣壓沉重，奇鋐、竑騰、健策、萬潤被打到跌停板，波若威、雍智下跌逾6%，富世達、聯亞、倍利科、雙鴻下跌逾5%。