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國民黨近期因軍購特別預算爆發激烈內部衝突，包括資深媒體人趙少康在內，多位藍營立委傾向支持「8000億」版本，但黨主席鄭麗文則強勢定調為「3800億+N」方案，趙少康氣得公開指控，黨中央動員對立委施壓，使爭議全面升溫。對此，前立委郭正亮點名「藍營大佬」的論述和民進黨沒有區別，更暗指趙少康該離開國民黨，因為他不會執政。立法院長韓國瑜日前表態支持8000億軍購，反遭黨副主席季麟連放話「開除黨籍」，讓黨內裂痕浮上檯面。不過，鄭麗文4日受訪時表示，黨中央立場並未改變，並稱相關發言「純屬意外」，已第一時間致電韓國瑜溝通，盼事件「翻篇」；但這番說法隨即引爆趙少康不滿，強烈回擊：「這麼容易（翻篇）法院都可以關門了！」火藥味濃厚。針對國民黨內鬥升溫，郭正亮也在節目上重砲批評，直指國民黨缺乏清晰理念，難以在未來選戰中取得多數，他質疑說：「沒有核心思想、沒有理念，怎麼選？」並痛批黨內在軍購議題上過度退縮，甚至因擔心被貼上「反美」標籤而動搖立場，若最終因此增加預算，「支持度反而會大跌」。對於要求開除韓國瑜的說法，郭正亮表示並不認同，認為韓國瑜並非代表個人利益，而是希望黨內能展開討論。他強調，意見不同應透過辯論解決，「不要這麼沒有出息」，更直言若國民黨只是因害怕被外界貼上反美標籤而調整立場，「那我保證沒救了」。郭正亮進一步點名「藍營大佬」重砲開轟：「如果有一天你發現，你的論述除了主張台獨之外跟民進黨都一樣，那你就該離開國民黨，因為你不會執政。」他直言，國民黨在本土化、美日關係等議題上難與民進黨競爭，若黨內找不到核心理念，那代表已經撐不住，「這個黨大概也該解散了」。