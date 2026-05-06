千萬房仲 YouTuber「基隆女婿子杰」驟逝的消息引發各界震撼。在 5 月 7 日即將首播的遺作中，他紀錄了自己凌晨 4 點從基隆狂衝新竹，只為了一份專任約；而在上個月的台南遠征中，他更在鏡頭前罕見吐露內心最真實的疲憊：「我們這樣全台灣跑透透，真的好累喔。」這份對職志極致燃燒的靈魂，如今成了所有追隨者心中最動人、也最不捨的熱血篇章。
🟡 「一整天只吃這餐」 揭秘千萬房仲日操 20 小時的真相
在子杰的「台南客戶找我買房」紀錄中，他為了服務一名「非他不找」的客戶，展現出極致的職人耐力。4 月初，他冒著基隆大雨，提早一天南下台南展開兩天一夜的密集帶看，他在片中打趣說這集是看他吃早餐，但背後隱藏的是一整天忙到幾乎沒空進食的辛酸。
到了 20 幾號，他更為了促成成交，在晚上 8 點從基隆殺往屏東與屋主直接斡旋。當時體力早已透支的他，回程時因太累了搭錯高鐵到左營，只能多花車資趕路，直到凌晨兩點才終於回到基隆。對子杰而言，成交後買方請的那頓燒肉，不僅是慶功宴，更是一整天高強度工作後，唯一能讓身心暫時放鬆的慰藉。
🟡 遺作首播封面：凌晨 4 點衝新竹、睡網咖「值得嗎？」
子杰生前排程在 5 月 7 日首播的最後影片，更將「拼命」二字推向極限。影片標題寫著「凌晨 4 點衝新竹」，為了拿下一份專任委託，他甚至沒回家休息，而是直接「睡在網咖」。
封面那句大大的「值得嗎」，如今成了他最後的叩問。他在說明欄寫下，自己是「用生命在捍衛買方的權益」，這種一人打造頻道、日工時高達 20 小時的模式，讓他創下 3 週內跨縣市成交的神話，卻也讓身體承受了難以想像的壓力。
🟡 不只認真工作！陳泰源悼念：謝你曾挺身支持「居住正義」
子杰的熱血不只在業務表現。知名房仲陳泰源也發文悼念，透露當年參選時，子杰不畏沾染政治，免費找他拍片暢談「居住正義」。陳泰源感激表示，子杰有一種希望房市更好的願景，「那種共同的熱血，我會永遠銘記。」好友黃立萍也心疼曝光，子杰曾「早 8 才睡就開車衝高雄」，長期日休僅 2 小時，總是在限動看到他為了工作不眠不休。
🟡 買家與同業悼念：他不只是賣房子，是守護每一份信任
子杰離世的消息傳出，許多曾與他接觸的買家與網友紛紛在 PTT 與社群平台留下悼念。該名遠在台南的買方感性回憶，之所以不找在地仲介也要託付給子杰，是因為「他真的非常實在、超級透明」。PTT 上更有被他服務過的網友留言，讚許子杰介紹內容平實中肯，「他會認真查證並誠實告知缺點」，甚至連跨區案子也堅持親力親為。這份即便隔著 300 公里也要親自配件、絕不藏私的特質，讓這場「基隆女婿」的熱血謝幕，留下的不只是亮眼的千萬業績，更是許多家庭對他的深深感謝。
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在子杰的「台南客戶找我買房」紀錄中，他為了服務一名「非他不找」的客戶，展現出極致的職人耐力。4 月初，他冒著基隆大雨，提早一天南下台南展開兩天一夜的密集帶看，他在片中打趣說這集是看他吃早餐，但背後隱藏的是一整天忙到幾乎沒空進食的辛酸。
到了 20 幾號，他更為了促成成交，在晚上 8 點從基隆殺往屏東與屋主直接斡旋。當時體力早已透支的他，回程時因太累了搭錯高鐵到左營，只能多花車資趕路，直到凌晨兩點才終於回到基隆。對子杰而言，成交後買方請的那頓燒肉，不僅是慶功宴，更是一整天高強度工作後，唯一能讓身心暫時放鬆的慰藉。
子杰生前排程在 5 月 7 日首播的最後影片，更將「拼命」二字推向極限。影片標題寫著「凌晨 4 點衝新竹」，為了拿下一份專任委託，他甚至沒回家休息，而是直接「睡在網咖」。
封面那句大大的「值得嗎」，如今成了他最後的叩問。他在說明欄寫下，自己是「用生命在捍衛買方的權益」，這種一人打造頻道、日工時高達 20 小時的模式，讓他創下 3 週內跨縣市成交的神話，卻也讓身體承受了難以想像的壓力。
子杰的熱血不只在業務表現。知名房仲陳泰源也發文悼念，透露當年參選時，子杰不畏沾染政治，免費找他拍片暢談「居住正義」。陳泰源感激表示，子杰有一種希望房市更好的願景，「那種共同的熱血，我會永遠銘記。」好友黃立萍也心疼曝光，子杰曾「早 8 才睡就開車衝高雄」，長期日休僅 2 小時，總是在限動看到他為了工作不眠不休。
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子杰離世的消息傳出，許多曾與他接觸的買家與網友紛紛在 PTT 與社群平台留下悼念。該名遠在台南的買方感性回憶，之所以不找在地仲介也要託付給子杰，是因為「他真的非常實在、超級透明」。PTT 上更有被他服務過的網友留言，讚許子杰介紹內容平實中肯，「他會認真查證並誠實告知缺點」，甚至連跨區案子也堅持親力親為。這份即便隔著 300 公里也要親自配件、絕不藏私的特質，讓這場「基隆女婿」的熱血謝幕，留下的不只是亮眼的千萬業績，更是許多家庭對他的深深感謝。