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「一整天只吃這餐」 揭秘千萬房仲日操 20 小時的真相

遺作首播封面：凌晨 4 點衝新竹、睡網咖「值得嗎？」

不只認真工作！陳泰源悼念：謝你曾挺身支持「居住正義」

買家與同業悼念：他不只是賣房子，是守護每一份信任