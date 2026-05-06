搶搭「TTE台北國際觀光博覽會」檔期熱潮，台北萬豪酒店表示，5月11日中午12時起推出線上旅展，優惠販售至5月29日晚間11時59分，5間餐廳齊推7款餐券，優惠最低7折起。主打千元有找「Garden Kitchen平日午間自助美饌」一套6張，每張980元。牛排控首選「Lobby Lounge平日晚間豪吃之夜吃到飽」，任選爐烤美國肋眼牛排或醬燒 BBQ 豬肋排，搭配沙拉吧、甜品與飲品無限享用，一套六張，每張1,150元。期間加碼於5月15日與5月29日中午12時推出自助餐券「買1送1」快閃優惠，每日限量50組。
被譽為台北最美Semi-Buffet的Garden Kitchen推出「平日午間自助美饌單人券」一套六張，原價每張1408元，優惠價每張980元，約是7折優惠，可暢享極鮮海物Bar裡的多種螃蟹、燙白蝦等海鮮，更有熱食美饌區供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿等，還可吃到鮮蔬沙拉、繽紛甜點，五大主題區通通吃到飽。想獲得超殺優惠，記得5月15日與5月29日中午12時，將有推出自助餐券「買1送1」快閃優惠，每日限量50組。
「平假日午間自助美饌含精選主餐」券 自助吧+主餐特價1599元
想要更奢華，自助美饌之外可再享一道精緻主餐，則建議購買「平假日午間自助美饌含精選主餐」，原價每張2068元，優惠價每張1599元，也是約77折優惠，可任選一道價值1880元的精選主餐。
另外還有「Lobby Lounge平日晚間豪吃之夜吃到飽單人券」，一套六張，原價每張1408元，優惠價每張1150元，約82折。頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki則推出「平日午間海陸套餐單人券」，原價3300元，優惠價每張2880元，約87折。
關西六福莊推早鳥優惠 暑假三人住一晚8999元還送動物近距離接觸
另外，全台唯一生態度假旅館「
關西六福莊」則是推出「夏日狂想．彩繪一夏」暑假住房專案， 更特別推出早鳥優惠，即日起至2026 年5月31日前完成預訂，即可享旺日/暑假平日不加價、假日/ 暑假旺假日加價5折優惠， 暑假住房專案入住期間自6月19日至9月27日止。 專案特別鎖定親子族群，除了能與斑馬、 犀牛等非洲草食動物近距離接觸，更結合了六福水陸雙樂園暢遊， 並推出期間限定的猛獸T-Shirt彩繪、淺山香草香囊DIY、 煙花式水槍等多種活動體驗好禮，三人成行只要8999元+ 10%起。
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另外還有「Lobby Lounge平日晚間豪吃之夜吃到飽單人券」，一套六張，原價每張1408元，優惠價每張1150元，約82折。頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki則推出「平日午間海陸套餐單人券」，原價3300元，優惠價每張2880元，約87折。
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