我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人黃沐妍（小豬）真的要生了！繼今（6）日稍早在社群平台貼出身蓋「張凌赫被單」準備進產房的興奮影片後，又在限動貼出一段影片，原來她本來預產期就在5月6日，這個數字彷彿冥冥中註定，讓她想起出道時最重要的貴人，男團「5566」成員王仁甫。黃沐妍的IG放出一段最新影片，談到她預產產正好落在5月6日，這組數字和她演藝生涯起點有很大的關聯。原來，她剛出道時是綜藝節目《神馬好時光》固定班底，當時主持人王仁甫在節目中提拔她，像大哥哥一樣給予照顧與指引。黃沐妍也在自己的婚宴上說出這段往事，她特別感謝當年有王仁甫的照顧，才有現在的自己。王仁甫聽聞這組數字的關聯，也讓他直呼：「這也太感人了吧。」王仁甫也給予祝福，並表示在這天生的寶寶，一切都會很好。