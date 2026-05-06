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印度一位男子近日走進急診室求診時，開山刀竟就直直插在他頭上，但男子卻還能自行走路，甚至表情淡定地看手機，駭人影像在社群路瘋傳，引發熱議。綜合外媒報導，這起意外發生在孟買當地時間2日晚上10點半左右，27歲男子帕瓦爾（Rohit Pawar）在一家炸雞店遭人攻擊，據稱對方之前與帕瓦爾就有嫌隙結下樑子，共有3位青少年伏擊帕瓦爾，其中一人持開山刀砍人，另兩人則是拳打腳踢。開山刀插入帕瓦爾左側頭部，但帕瓦爾遇襲後意識清醒，仍能自行前往醫院急診室就醫。從社群網路上曝光的影像可以看到，帕瓦爾在醫院中行動如常，甚至還可以低頭滑手機，頭上插著的刀似乎沒有影響到他，帕瓦爾的冷靜與周圍路人的驚慌失措形成強烈對比。帕瓦爾先是前往戈萬迪的沙塔布迪醫院，之後則轉移至錫安醫院就診。錫安醫院的神經外科主任迪奧拉（Batuk Diyora）表示，帕瓦爾非常幸運，雖然開山刀穿過了皮膚、肌肉、顱骨和覆蓋大腦的腦膜，插入頭部超過3公分，但是刀刃切入的軌跡精準地避開了大腦關鍵區域，因此帕瓦爾能夠維持意識清醒，且行動與語言機能都正常。目前帕瓦爾已經完成手術，並無性命之憂，警方表示犯案3人都已逮捕到案，至於詳細案發經過，仍待警方後續調查還原真相。帕瓦爾頭頂插刀的影像在社群網路引發熱議，許多網友對他在這種情況下仍能抱持清醒十分震驚；這起事件也再度引發外界對孟買治安問題的關注，近期孟買尋仇持刀攻擊案件頻傳，暴力事件似乎有增加趨勢。另外，也有網友質疑醫院處置不當，沒有立即採取行動，家屬也指控院方讓帕瓦爾候診時間過長，不過，整個就醫過程是否存在疏失仍待調查釐清。