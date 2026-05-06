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記憶體族群又回歸！華邦電昨日法說會釋出利多，加上國際雲端CSP業者積極搶購高階記憶體並願意支付溢價，多個消息激勵，華邦電、南亞科今（6）日雙雙飆漲停，旺宏也大漲逾7%，力成、華東、力積電等也表現不俗，顯示資金買盤仍十分看好記憶體產業。華邦電今日開盤跳空漲停，早盤雖一度漲勢收斂，回落至104元，但不久後又再度攻上漲停板，股價鎖死在108.5元，股價爆出超過23萬張大量。而南亞科也同樣開盤跳空漲停，盤中也一度回落小跌，但隨即再度漲停鎖死，可見其強勁漲勢。其他記憶體夥伴包括旺宏、力成、華東三檔同樣強勢，盤中見漲停價176.5元、250元、54.3元，力積電盤中逼近60元整數關卡，收盤漲幅4%以上。華邦電第一季合併營收為382.53億元，毛利率達53.4%，較前一季大幅提升11個百分點，年增幅達27個百分點；稅後淨利101.18億元，淨利率26.4%，單季每股盈餘為2.25元創歷史新高。華邦電總經理陳沛銘指出，當前AI應用的強勁需求正對整體記憶體市場產生巨大的「磁吸效應」，這種現象導致產能被AI相關應用大量吸走，進而排擠了傳統DDR4與中低容量的Flash產能，使相關產品面臨短缺及價格上漲，DDR4及LPDDR4屬於結構性缺貨，供給缺口預計延續至2028年以後。華邦電董事會另決議新增約73億元的資本支出案，50多億元主要用於2027年營運與量產規劃，主要用於客製化超高頻寬元件（CUBE）生產設備，餘額則用在Flash測試機台等其他生產設施擴充；陳沛銘指出，CUBE技術與DRAM產能共享，目前DRAM產能「緊得不得了」，為了確保2027年CUBE能順利進入量產，已決定提前將設備準備就位。華邦電法說會釋出的營運展望與數據被市場視為整體記憶體族群的「景氣風向標」，由於先前南亞科公布第一季獲利與毛利率表現驚豔市場，華邦電法說進一步強化了產業正處於「超級循環」的觀點。而目前國際CSP業者積極搶購高階記憶體並願意支付溢價，IDC指出，供需關係已由過去循環性波動，轉向結構性吃緊，預期記憶體產業有望擺脫「暴起暴落」的景氣循環。國際大廠率先反映這波趨勢。美光受惠高階產品出貨，昨夜股價大漲逾一成、市值首度突破7000億美元；三星電子則在AI晶片與記憶體需求帶動下，早盤股價飆升逾12%、市值躍升兆美元，成為亞洲第二家達此門檻的企業，顯示全球資金正重新評價記憶體產業的長期價值。