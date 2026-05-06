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台灣虎航今（6）日開董事會，通過高層人事任命案，以及第一季財報。第一季財報各項營運指標表現強勁，在營收與獲利雙雙寫下歷史紀錄，而邱彰信接任總經理將在明日履新。台灣虎航董事長黃世惠表示，邱彰信加入管理團隊後，相信能帶領台灣虎航開創成長高峰且持續優化企業營運績效。受惠台灣虎航綿密的航網佈局，再加上第一季適逢長假效應，且WBC世界棒球經典賽於東京開打及賞櫻潮帶動集客，單季平均載客率達創紀錄的92%，在黃世惠上任董事長屆滿一年之際，台灣虎航2026年首季營運表現亦交出自2014年9月開航以來最耀眼的成績單。2026年第一季營收55.38億元，年增19.6%，營收刷新歷史新高；稅後淨利13.35億，較去年同期大幅成長41.6%，2026第一季每股稅後盈餘（EPS）為2.91元。台灣虎航今年第一季的獲利成長幅度高達營收成長幅度的2倍以上，充分展現專業經理人在成本管理與高毛利航線間調節規畫得宜，主動將環境變動轉化為靈活應戰的契機。面對全球航空業高度專業化與多變的競爭環境，台灣虎航對於專業經理人的人選始終秉持嚴謹的評選標準。黃世惠去年股東常會曾表示，由於航空產業對領導者的要求跨越了飛安、修護、財務、營運及勞資關係等多重面向，專業人才極其難求，因此董事會不惜拉長尋才週期，務求找到最理想的掌舵者。台灣虎航新任總經理邱彰信先生擁有澳洲昆士蘭大學應用財金學碩士學位，曾先後在中華航空不同單位任職，包括公共及顧客關係處經理、企業客戶推廣部營業經理、空中商用品供應營銷處副總經理、聯合管制處處長，也外派至英國、奧地利及德國分公司擔任總經理等要職，在航空產業資歷完整。黃世惠說，邱總經理不僅具備深厚的航空專業底蘊，其管理經驗與對市場的敏銳度，正是台灣虎航邁向下一個階段所需的關鍵即戰力。此外，今年3月在董事會中通過以可供分配盈餘的半數分派股息，每股約配發現金股利2.42元，展現獲利共享誠意。以今日收盤價50.2元計算，現金殖利率4.8%，預計將於5月28日股東常會後依程序另訂發放日期。而面對地緣政治引發的能源與航油價格（MOPS）波動，台灣虎航發揮組織扁平、決策迅速的特質，展現優異的營運韌性。