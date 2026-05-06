我是廣告 請繼續往下閱讀

女團4 in Love出道至今已超過25年，雖然早已各自發展，但成員間的情誼依舊緊密，成員張棋惠今（6）日透過社群平台分享與楊丞琳、黃小柔的聚會照片，直言她們的關係就像一家人，3人對鏡頭露出燦笑，還不忘嘟嘴搞怪，狀態凍齡引發網友熱烈討論。楊丞琳也留言：「真的每次見面都很爽，我也愛妳們！」互動閃翻粉絲們。回顧4 in Love的成軍歷程，四位成員最初是透過比賽與訓練認識，從毫無交集的個體，逐步培養默契，最終組團出道，當年經紀公司還為她們以「天氣」概念取英文名，成員各自擁有代表性角色，除了舞台上的合作，她們甚至曾同住生活，在長時間相處中建立出外人難以理解的情誼，也讓彼此成為人生重要的一部分。張棋惠在貼文中感性表示，儘管各自忙碌仍會固定相約見面，只為確認彼此安好，她回憶過往共同經歷，直言從出道初期一路走來，見證了彼此許多不為人知的面向，「互相守護、互相陪伴」，關係早已昇華為家人，她更坦率寫下每次相聚都能毫無顧慮地聊天：「真的很放鬆、很開心！」一句簡單的心聲，道盡多年友情的深度。貼文發布後，楊丞琳也現身留言區互動，幽默回應：「每次見面都很爽，我也愛你們。」展現私下真實一面，2人的對話不僅讓粉絲會心一笑，也再次證明她們之間的關係並未因時間而淡化，讓不少網友直呼「這才是真正的友情」。雖然這次僅3人同框，但粉絲仍高度關注是否有機會看到完整陣容再度合體，不少留言提到缺席的成員冷嘉琳，直呼「少一人不完整」，也有人表示希望未來能看到四人同台。不論是否真的重聚，這次聚會已成功喚起大批粉絲對4 in Love的回憶與情感。