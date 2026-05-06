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台式紫米飯糰征服加州！美國部落客一吃驚豔

▲Danny 選擇再額外加購油條、香腸等豐富配料，最終的結帳金額為 10.25 美元。（圖／IG@chefdannyeats）

漫威男星也來朝聖！台美網友反應大不同

▲飾演漫威英雄「尚氣」的華裔男星劉思慕（Simu Liu）在這幾天也前往門市買飯糰。（圖／IG@simuliu）

台灣人再熟悉不過的日常早餐，竟然在美國加州掀起了一陣狂熱！近期，美國一位知名美食部落客特地前往加州當地的台式餐廳，買下了一顆「紫米飯糰」。雖然這顆加了滿滿配料的飯糰要價高達 10.25 美元（約合新台幣 320 多元），卻讓他忍不住在鏡頭前大讚「很便宜」又美味。這支影片不僅在社群上引爆話題，帶動外國人搶購嚐鮮的熱潮，甚至連好萊塢男星劉思慕（Simu Liu）都慕名前往朝聖。這股突如其來的台式美食風潮，源自於美食部落客 Chef Danny 的強力推薦。他日前驅車前往加州知名的「義美（Yi Mei）」台式料理餐廳，點了一顆熱騰騰的紫米飯糰。這顆飯糰的基礎底價為 6.5 美元，而 Danny 選擇再額外加購油條、香腸等豐富配料，最終的結帳金額為 10.25 美元。面對換算成新台幣超過 320 元的早餐，Danny 卻在鏡頭前直呼這價格真的非常便宜。他大口品嘗後更是讚不絕口，認為紫米與每一種內餡配料的結合都相當完美契合，絲毫沒有突兀感。這段給出極高評價的食評影片曝光後，立刻讓這款台式紫米飯糰在加州徹底爆紅。事實上，義美台式料理餐廳在加州有3間分店，過去的客群多以在地華人為主，店內販售著飯糰、蛋餅以及豆漿等經典品項，是許多異鄉遊子想念台灣早餐時的解饞聖地。不過，自從 Danny 的食評影片在社群平台上累積超過 2.7 萬人按讚後，客群發生了明顯的變化。有加州在地人驚訝地發現，最近去買飯糰的人潮暴增，越來越多「非台灣人」也跟著 TikTok 影片的腳步跑來開箱嚐鮮，就連飾演漫威英雄「尚氣」的華裔男星劉思慕都在這幾天親自前往門市買飯糰。相較於美國饕客們的狂熱，這支影片傳回台灣後，反而讓許多台灣網友對物價差異感到相當震撼。不少人紛紛留言笑稱，一顆要價 300 多元台幣的飯糰，在美國人眼裡竟然還算便宜，因為同樣的超大份量與配料，在台灣大概只要 80至90 元就能買到。更台灣網友幽默提醒，外國朋友可能不知道飯糰的威力，這麼大一顆紫米飯糰一口氣吃完，絕對會引起「暈碳」（意旨：碳水化合物昏迷）現象，讓人昏昏欲睡，直呼這些美國饕客真的太勇猛了。