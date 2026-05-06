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▲黃沐妍剖腹產過程僅5分鐘完成。（圖／翻攝自黃沐妍IG@tystarpiggggg）

藝人黃沐妍今（6）日透過社群報喜，正式宣布升格當媽，開心寫下「母子平安」，透露寶寶「錢錢」已順利誕生，她感性回憶在剖腹產後5分鐘就聽到孩子第一聲哭聲，聽到當下情緒瞬間潰堤，直言：「真的很感動！」也提到生命誕生的那一刻，讓自己變得更加柔軟，同時也更有力量，讓不少粉絲紛紛留言恭喜她。黃沐妍今日順利生產升格當媽，她也大方分享生產細節，透露自己因去年接受子宮肌瘤手術，因此選擇以剖腹產方式迎接寶寶，她形容麻醉過程中感受到雙腳逐漸麻掉，接著醫師確認無痛後正式進入手術，令人驚訝的是下刀後僅短短4分鐘羊水破裂、5分鐘寶寶便順利出生，節奏相當迅速，讓她直呼整個過程既神奇又難忘。不同於外界對生產的緊張想像，黃沐妍表示這次經驗充滿安全感，她透露手術過程中醫師與護理團隊不僅專業，也相當溫柔，甚至一邊聊天開玩笑，氣氛相當輕鬆，讓她整個人保持放鬆狀態，她形容上半身甚至有種「快要飛起來」的輕盈感，也因此更安心迎接孩子的到來。回顧這段旅程，黃沐妍透露自己去年5月才動過子宮肌瘤手術，當時醫師預言「三個月內一定會懷孕」，沒想到寶寶真的如期報到，讓她感到格外幸運，她也坦言這次經歷讓她重新理解剖腹產的意義：「不是脆弱，而是一種勇敢又優雅的方式。」最後更感性向老公、家人、醫護團隊以及寶寶致謝，並甜喊：「謝謝錢錢選擇我當媽媽。」事實上，黃沐妍在得知懷孕後，她不僅沒有停下腳步，還曾帶著寶寶一起跑馬拉松，她坦言與醫師討論是否該放棄馬拉松行程，但醫師犀利反問：「如果妳因為這個寶寶放棄人生夢想，妳會恨他嗎？」這句話讓她決定帶著寶寶完成芝加哥馬拉松與紐約馬拉松，甚至挺著孕肚跨越時差，熱血程度驚人。