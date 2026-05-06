台北市於一月初發生1起漢他病毒死亡病例後，近期還有網友上傳老鼠橫行的影片到社群上，像是出現在校園、公園，甚至網路上還流傳著老鼠從馬桶鑽出的駭人畫面，根據環保局指出老鼠只要有兩公分的小洞就能鑽。台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈向《NOWNEWS》透露三招抓鼠秘笈，同時公開家中有老鼠的四大鼠跡。
住高樓就不會有老鼠嗎？教授警告：一晚狂抓20幾隻
以為住在十幾樓的高樓層就能高枕無憂？徐爾烈教授打破迷思，他表示，老鼠不僅會快速爬樓梯，還能順著外牆的管線，如冷氣管線等附著物往上爬，後陽台也是常見的侵入通道。徐教授分享實際案例，曾有一個高樓層的辦公室即便門窗緊閉，依然遭到老鼠入侵，一個晚上就狂抓了20幾隻老鼠。
三種常見老鼠補抓法
由於農業部已不同意使用帶有牙齒的捕鼠夾，目前多以「老鼠籠」與「黏鼠板」為對抗鼠患的主力。徐教授提醒，抓老鼠要懂對症下藥，選對誘餌更是關鍵：
大老鼠（溝鼠）：偏好葷食，可用香腸、豬皮或炸物引誘。
中型鼠（屋頂鼠）：喜歡帶有濕度的瓜果，建議用地瓜切片抹上花生醬。
小老鼠：愛吃穀類，可將葵瓜子或南瓜子包在舊襪子裡當誘餌。
若使用黏鼠板，教授表示因老鼠習慣沿著邊緣走，可以將門關到只剩一條窄縫，把黏鼠板死死卡在通道上，老鼠為了進出找食物必定會踩到。
抓到老鼠後怎麼處理？
抓到老鼠後，善後也是一門學問。若是黏鼠板，可連同老鼠裝入大塑膠袋並拍平擠出空氣，老鼠會迅速缺氧窒息；若是老鼠籠，可準備大水桶加入洗衣精或洗碗精，將籠子整個浸入水中，老鼠吸水後肺部會迅速浸潤而窒息死亡，處理完畢交給垃圾車即可，籠子還能重複使用。
預防勝於治療！留意家中「4大鼠跡」
徐教授點出，若想知道家裡有沒有老鼠潛伏，可以留意以下 4 個徵兆：
1.出現髒腳印：電鍋或洗衣機的上方出現髒髒的老鼠腳印。
2.隱蔽處有食物殘渣：在不該出現食物的地方，如沙發下、抽屜裡，發現瓜子殼、花生殼或被咬碎的餅乾。
3.物品莫名移位：例如不見的襪子，莫名出現在角落裡。
4.物品被啃咬的痕跡：電線與門角被咬破，因為老鼠的門牙會不斷生長，必須透過咬硬物來磨牙。
根絕鼠患的兩大鐵則
想要根絕鼠患，徐教授強調必須做到「斷絕食物」與「封死通道」：
斷絕食物與躲藏空間：務必將食物收進保鮮盒或冰箱裡，並清除家中或辦公室堆積的紙箱等雜物，避免提供老鼠躲藏空間。只要老鼠沒東西吃，自然就會離開。
封死通道：老鼠只要有漏洞就會鑽進來，因此紗窗、冷氣機、抽油煙機管線周邊的縫隙一定要確實堵死。
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以為住在十幾樓的高樓層就能高枕無憂？徐爾烈教授打破迷思，他表示，老鼠不僅會快速爬樓梯，還能順著外牆的管線，如冷氣管線等附著物往上爬，後陽台也是常見的侵入通道。徐教授分享實際案例，曾有一個高樓層的辦公室即便門窗緊閉，依然遭到老鼠入侵，一個晚上就狂抓了20幾隻老鼠。
三種常見老鼠補抓法
由於農業部已不同意使用帶有牙齒的捕鼠夾，目前多以「老鼠籠」與「黏鼠板」為對抗鼠患的主力。徐教授提醒，抓老鼠要懂對症下藥，選對誘餌更是關鍵：
大老鼠（溝鼠）：偏好葷食，可用香腸、豬皮或炸物引誘。
中型鼠（屋頂鼠）：喜歡帶有濕度的瓜果，建議用地瓜切片抹上花生醬。
小老鼠：愛吃穀類，可將葵瓜子或南瓜子包在舊襪子裡當誘餌。
若使用黏鼠板，教授表示因老鼠習慣沿著邊緣走，可以將門關到只剩一條窄縫，把黏鼠板死死卡在通道上，老鼠為了進出找食物必定會踩到。
抓到老鼠後怎麼處理？
抓到老鼠後，善後也是一門學問。若是黏鼠板，可連同老鼠裝入大塑膠袋並拍平擠出空氣，老鼠會迅速缺氧窒息；若是老鼠籠，可準備大水桶加入洗衣精或洗碗精，將籠子整個浸入水中，老鼠吸水後肺部會迅速浸潤而窒息死亡，處理完畢交給垃圾車即可，籠子還能重複使用。
徐教授點出，若想知道家裡有沒有老鼠潛伏，可以留意以下 4 個徵兆：
1.出現髒腳印：電鍋或洗衣機的上方出現髒髒的老鼠腳印。
2.隱蔽處有食物殘渣：在不該出現食物的地方，如沙發下、抽屜裡，發現瓜子殼、花生殼或被咬碎的餅乾。
3.物品莫名移位：例如不見的襪子，莫名出現在角落裡。
4.物品被啃咬的痕跡：電線與門角被咬破，因為老鼠的門牙會不斷生長，必須透過咬硬物來磨牙。
根絕鼠患的兩大鐵則
想要根絕鼠患，徐教授強調必須做到「斷絕食物」與「封死通道」：
斷絕食物與躲藏空間：務必將食物收進保鮮盒或冰箱裡，並清除家中或辦公室堆積的紙箱等雜物，避免提供老鼠躲藏空間。只要老鼠沒東西吃，自然就會離開。
封死通道：老鼠只要有漏洞就會鑽進來，因此紗窗、冷氣機、抽油煙機管線周邊的縫隙一定要確實堵死。