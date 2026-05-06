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許多台北民眾頻頻反映街頭出現老鼠蹤跡，鼠患問題掀起外界關注。對此，民進黨立委王世堅今（6）日也提出解決之道，並呼籲大家不要互相指責，「我看蔣市長也在評論民進黨議員，他就覺得不要，當然我們議員也不會去過度的指責市長，雙方要心平氣和」。針對鼠患一事，王世堅下午在民進黨中央受訪時說，處理方式非常多，但最積極、最徹底的方式，應由里長發動各地方義工，並在環保局的支援下，去對地方上做清潔衛生整理；第二，藥品投放有其危險性，但也一定要做，這二、三十年來，台北市各個地區456位里長的辦公處，隨時都有環保局提供的老鼠藥能取用，相信22縣市也是如此。王世堅續指，第三，核准的這幾項藥用久了，會有抗藥性，衛福部是不是適度的再引進更有效率的藥物？再來，老鼠的天敵可以用，野貓野貓進駐市場之後，一兩個月之下，把中山市場的鼠患完全解決。王世堅呼籲，大家不要再批評指責，他看蔣市長也在評論民進黨議員，他就覺得不要，「當然我們議員也不會去過度的指責市長，雙方要心平氣和」，坦白講，若首都出現老鼠在大馬路旁跑來跑去，成何體統？這不但嚴重妨礙市民健康，也妨礙台北市身為首都國際觀瞻，這個非常不好，大家不要再互相指責。