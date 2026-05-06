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台北市近期鼠患問題持續發酵，甚至被外界戲稱為「安鼠之亂」，面對輿論壓力，台北市長蔣萬安5日親上火線召開記者會說明，除鼓勵民眾若發現鼠蹤可通報環保局外，也將派出「鼠類偵防師」到府協助處理，並規劃動員全市12行政區展開大規模清消。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌狠酸，世界終於瘋成喜歡的樣子了，蔣萬安抄陳水扁的政策複製貼上。張育萌表示，鼠患問題是今年1月，台北大安區發生首例漢他病毒，才搞得人心惶惶；時隔4個月，蔣萬安終於開記者會，以為自己很帥喊：「管老鼠多、還是老鼠少，我們就是全面來拚！」 是不是真的以為自己是偶像劇男主角啊，都已經過了個農曆年，農曆年是台北人最少、最好下手的時機，錯過這時間要來大規模滅鼠，反應已經慢好幾拍。張育萌續指，還以為蔣萬安真的想清楚了，結果他找9個局處長一字排開，就是要宣布未來會加派「鼠類偵防師」，協助家戶處理老鼠。他直言，已經講過N遍了，前端的老鼠食物來源、垃圾清運和管線老舊不處理，派人到家抓老鼠，要抓到西元幾年？蔣萬安提到，他會在最短時間內，全市府總動員12區大清消。不過，張育萌質疑，陳水扁早上在社群平台發文，稱自己早在30多年前，就是用最傳統的方式，召集12區清潔隊員，一區一區打掃，最後蟑螂、老鼠都少了，水溝也通了。「看起來，蔣萬安想破頭，也想不到要怎麼滅鼠。阿扁講完不到 6 小時，蔣萬安就只好照抄。」張育萌調侃，蔣萬安到底是哪來的小baby啦，要國民黨立委王鴻薇當保姆護航，還要靠30年前的老市長教？好想跟阿扁告狀，蔣萬安學他啦。