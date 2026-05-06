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▲王心凌在演唱會上被高功率雷射打到，尖叫出聲。（圖／翻攝自微博）

▲王心凌被雷射打到後，短暫提醒粉絲要注意就繼續演唱。（圖／翻攝自微博）

▲主辦方「聲幻文娛」公開道歉並說明原因。（圖／翻攝自聲幻文娛微博）

歌手王心凌近日在中國展開《聲幻奇境》巡迴演唱會，昨（5）日深圳場卻驚傳舞台事故，演出進行期間一道高功率雷射光束突然直射她的大腿部位，讓她當場痛到驚呼出聲，從現場流出的畫面可見，雷射光線集中且強烈，與舞台效果用光明顯不同，突如其來的狀況也讓整場氣氛一度緊張，演出結束後主辦單位「聲幻文娛」的官方社群也湧入大批粉絲及歌迷，怒轟主辦方不專業。王心凌昨日在深圳演出時，疑似被強力雷射打到讓她驚呼出聲，根據現場觀眾拍攝的影片，王心凌在演唱過程中被雷射照射後，立刻皺眉並抬腿閃避，隨後低頭查看受傷情況，她臉上露出明顯不適神情，讓不少粉絲看了相當心疼，由於雷射屬於高能量光源，若長時間直射皮膚恐造成灼傷，現場觀眾也開始擔憂她是否出現實質傷害。即便遭遇突發狀況，王心凌仍展現高度專業態度，她僅短暫喊出「小心雷射！」提醒現場後隨即迅速調整狀態，繼續完成接下來的演出流程，整場演唱會並未因此中斷，她忍痛撐完全場的表現，也讓粉絲大讚敬業，但同時也對舞台安全問題更加關注。演唱會結束後，主辦單位「聲幻文娛」的官方社群遭粉絲大量留言灌爆，不少人質疑燈光設備未妥善測試，甚至直言若雷射照到眼睛後果不堪設想，留言區充滿「應該道歉」、「安全措施在哪裡」、「這種失誤不能接受」等聲音，要求主辦方出面說明並給出交代。對此，主辦方也於稍早發布聲明，親自向王心凌道歉，坦言是因為連日降雨導致雷射設備突發故障導致短路，並且承諾將澈底檢修舞台與演出設備，以免再有舞台事故發生。