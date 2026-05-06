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▲中捷綠線往北延伸到大坑，未來可以直接從彰化搭捷運去大坑爬山。（圖／台中市政府提供，2026.05.06）

▲中捷綠線延伸後，將有效促進中彰生活圈整合。（圖／台中市政府提供，2026.05.06）

台中市政府捷運工程局推動「台中捷運綠線延伸大坑彰化計畫」已提送交通部審議，未來路線將北延大坑、南接彰化，強化中彰通勤便利性、帶動大坑觀光發展。如無意外，彰化縣長王惠美8年前的核心交通政見「彰化捷運」，可望於9年後落實，惟台中市政府也提醒，彰化縣政府尚未完成部分區域的都市計畫變更，若彰化部分真的來不及，由大坑段先動工。台中市政府今（6）日公布「台中捷運綠線延伸大坑彰化計畫」示意圖，捷工局說明，綠線延伸全長10.041公里，採高架設計，規劃設置8座車站，北段2.4666公里自舊社站（G03）延伸至大坑地區，設置松竹軍功路口（G02）、大坑經埔庫（G01）等2站，串聯登山步道及觀光資源；南段6站約7.5公里，自高鐵台中站（G17）延伸至彰化市區，沿線有台中市的成功嶺大門口西側（G18）、中山榮泉路口（G19），以及彰化市的彰興金馬東路口（G20）、中山金馬路口（G21）、中山台化街口（G22），最後一站的台鐵金馬車站（G23）銜接台鐵金馬站設置，強化區域交通節點功能。王惠美在縣長任內的核心交通政見為「彰化捷運」與「鐵路高架化」，如今總經費約399.5億元的鐵路高架化，已進入綜合規劃及環評程序，彰化捷運中的台中綠線延伸也見曙光，可望將有效縮短台中與彰化間通勤時間，促進生活圈整合，並透過軌道建設提升產業競爭力，打造緊密連結的中彰生活圈。中市府強調，目前綠線延伸大坑彰化計畫的綜合規劃及環境影響說明書都已提送交通部審議，後續將持續與中央密切合作，爭取盡速核定，預計核定後約9年完成建設。目前綠線延伸彰化的部分，彰化縣府尚未完成部分區域的都市計畫變更。局長蘇瑞文表示，原則上南北兩段會一起動工，若彰化部分真的來不及，大坑段會先動工，力求盡早完工通車。