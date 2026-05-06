載有 147 人的國際郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）自阿根廷啟航後，爆發漢他病毒群聚感染，截至 5 月 4 日已累積 3 人死亡。離奇的是，船員聲稱「船上並未發現老鼠」，這讓感染源的真相與「人傳人」的可能性引發全球關注。針對這場郵輪謎團，根據《台灣科技媒體中心》（SMC）邀請的專家觀點，為大眾揭開背後的科學真相。
🟡 謎團一：船員稱沒老鼠，感染源到底在哪？
漢他病毒傳統上透過鼠類的尿液、糞便或唾液傳播，若如船員所言「沒看到老鼠」，病毒從何而來？根據《台灣科技媒體中心》訪談，臺北醫學大學醫學系分子寄生蟲暨熱帶疾病學科教授鄭柏青分析，漢他病毒潛伏期可長達 8 週，最可能的感染源有二：
🟡 謎團二：這款病毒會「人傳人」嗎？
世界衛生組織（WHO）指出，本次疫情疑似為南美洲特有的「安地斯病毒株」（Andes Virus）。與台灣常見的漢他病毒不同，安地斯株是目前已知「唯一」能發生有限度人傳人的毒株。英國專家也透過 SMC 提醒，雖然目前評估對全球公衛風險仍屬低度，但在郵輪封閉環境中，若有密切接觸，仍需警覺其傳播潛力。
🟡 謎團三：台灣今年已 2 例，會隨郵輪入境擴散嗎？
台灣在 2026 年 1 月與 3 月已分別出現本土感染案例（一死）。鄭柏青教授指出，台灣本土病例目前多與鼠類直接暴露有關，並非以人傳人模式運作。針對郵輪事件，疾管署已加強病例通報與旅遊史調查，專家呼籲民眾對南美旅遊史保持警覺，但不需要過度恐慌。
🟡 專家揭防疫重點：清消與通風是關鍵
漢他病毒肺症候群致死率高達 40%，初期症狀與流感相似（發燒、肌肉痠痛、嘔吐）。專家表示，預防重點應放在環境清消與改善密閉空間的通風。若清理可能有鼠類出沒的空間時，切記「不要乾掃」，應噴灑漂白水稀釋液以防病毒氣膠揚起。
資料來源：台灣科技媒體中心
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漢他病毒傳統上透過鼠類的尿液、糞便或唾液傳播，若如船員所言「沒看到老鼠」，病毒從何而來？根據《台灣科技媒體中心》訪談，臺北醫學大學醫學系分子寄生蟲暨熱帶疾病學科教授鄭柏青分析，漢他病毒潛伏期可長達 8 週，最可能的感染源有二：
- 岸上環境暴露： 乘客或船員在南美洲旅遊、觀察野生動物時，可能早已吸入受鼠類排泄物污染的氣膠。
- 隱蔽空間的氣膠： 病毒可能藏在船上通風不良的倉儲或密閉空間，即便肉眼沒看到老鼠，環境中殘留的病毒微粒仍具傳染力。
世界衛生組織（WHO）指出，本次疫情疑似為南美洲特有的「安地斯病毒株」（Andes Virus）。與台灣常見的漢他病毒不同，安地斯株是目前已知「唯一」能發生有限度人傳人的毒株。英國專家也透過 SMC 提醒，雖然目前評估對全球公衛風險仍屬低度，但在郵輪封閉環境中，若有密切接觸，仍需警覺其傳播潛力。
🟡 謎團三：台灣今年已 2 例，會隨郵輪入境擴散嗎？
台灣在 2026 年 1 月與 3 月已分別出現本土感染案例（一死）。鄭柏青教授指出，台灣本土病例目前多與鼠類直接暴露有關，並非以人傳人模式運作。針對郵輪事件，疾管署已加強病例通報與旅遊史調查，專家呼籲民眾對南美旅遊史保持警覺，但不需要過度恐慌。
🟡 專家揭防疫重點：清消與通風是關鍵
漢他病毒肺症候群致死率高達 40%，初期症狀與流感相似（發燒、肌肉痠痛、嘔吐）。專家表示，預防重點應放在環境清消與改善密閉空間的通風。若清理可能有鼠類出沒的空間時，切記「不要乾掃」，應噴灑漂白水稀釋液以防病毒氣膠揚起。
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