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▲鼓鼓（如圖）照顧失智母親9年，他表示平常妹妹幫媽媽打理健康飲食，他有機會也會帶媽媽吃雞排、喝珍奶，享受純粹的幸福。（圖／記者葉政勳攝影）

▲鼓鼓（如圖）和太太大元也想拚生寶寶，希望能為長輩帶來幸福。（圖／記者葉政勳攝影）

歌手鼓鼓（呂思緯）守護著患有阿茲海默症（失智症）的母親9年。今（6）日他在母親節前夕，到Hit FM擔任大台柱受訪時，吐露照護母親9年的心路歷程，他表示媽媽現在已無法寫字，有時連他的名字都記不得。面對不可逆的病情，他把母親當成小朋友來疼，把握媽媽對事情有反應的當下。鼓鼓表示，母親大概從57歲開始出現症狀，現在66歲，病程走入第9年。阿茲海默症像是一場緩慢的告別，看著媽媽從記性變差到現在無法表達複雜情緒，甚至連親友名字都記不全。鼓鼓與妹妹分工合作，妹妹負責行政文件，他負責帶病看診、抽血與拿藥的日常。「現在相處就是很珍惜啦。」鼓鼓表示，照顧失智的母親可以建立一套「SOP」（標準作業流程）來養成她的習慣，把她當作小朋友來對待。例如，當母親情緒不佳時，像是突然覺得兒子不要她了，或鬧脾氣不肯去上課時，鼓鼓絕對不會跟她認真爭論，而是選擇哄她，有時甚至要在工作空檔打電話騙她說：「晚點就去找妳」，或是用「要不要喝珍珠奶茶」來轉移媽媽的注意。談到今年的母親節計畫，鼓鼓表示，其實只要帶媽媽出門，對她來說天天都是母親節。有趣的是，為了媽媽的健康，平時住在一起的妹妹總是準備清淡飲食，但鼓鼓只要一帶媽媽出門，就會狂給媽媽平常不能吃的東西，像是雞排、珍奶、雞蛋糕，都讓媽媽吃到飽。他向妹妹表達抱歉：「真的很抱歉，雖然不健康，但看到媽媽吃得那麼爽、話變特別多，我們就很開心。」違禁品帶來的笑容，是鼓鼓在漫長照護壓力中，最想守護的單純幸福。鼓鼓和太太大元感情好，今天也被問及是否有生子計畫。他表示有在思考，有很大一部分的動力是來自於長輩。他觀察到，雖然母親現在重度失智，但只要看到小朋友，眼神就會立刻發光、充滿活力，「小朋友真的有種魔力，長輩開心對我來說蠻重要的。」鼓鼓表示，如果有一個新生命誕生，能讓長輩們看到很棒的未來、抱抱孫子，那會是非常幸福的事。他也提到，大元天性善良天真，有她在，一定能保住孩子最純真的一塊。面對失智症帶來的未知情緒，鼓鼓以過來人的身分分享，不要過度糾結於「為什麼她不記得了」或是「為什麼她情緒不好」。他認為，病人的生活無法自理，有時連累了、想睡了都無法表達，「現在她還能有反應、能跟我們說話，我們就覺得很棒了。」