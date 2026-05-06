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韓國男團SEVENTEEN成員金珉奎（玟奎）與隊長S.COUPS組成的嘻哈小分隊「CxM」，上月底剛結束在台灣高雄巨蛋一連三天的精彩演出，場場滿座的氣勢足見兩人的火熱人氣。日前珉奎在個人Instagram分享了當時飛往高雄的機上日常，照片中他拿起書本專業擺拍，結果翻兩頁就倒頭大睡，超真實的模樣逗笑粉絲，直呼：「演我日常」。除了多張飛機上的擺拍帥照以外，珉奎還附上了縮時影片，畫面紀錄了原本正襟危坐讀書的他，翻動了大概兩頁，不久後就立刻把座位調平並倒頭大睡，對比先前認真的模樣十分搞笑，也讓大批網友與粉絲產生共鳴，紛紛留言笑稱：「這就是在演我讀書的日常」、「原來書本是用來催眠的」、「讀書永遠不超過三分鐘」，在網路上掀起廣大討論。事實上，過去在SEVENTEEN綜藝節目《GOING SEVENTEEN》中，金珉奎曾自信表示自己經常閱讀，沒想到此話一出，一旁的成員們全都露出一臉問號的表情。成員WOOZI更是當場吐槽：「我們共用同個房間，房間裡根本沒有書啊！連紙張都沒有！」直接無情拆台。雖然看書容易秒睡，但珉奎在現實生活中確實是個熱愛學習且興趣廣泛的行動派。他對運動、料理、繪畫設計、攝影及影片剪輯都有所涉略，是粉絲公認的全才藝人。他曾在節目中分享，疫情期間因行程減少而待在家，為了想了解如何妥善運用資金，竟然上網訂購了房地產證照考試的教材，並跟著線上課程學習，主動掌握房地產相關的專業名詞與知識，即使最後沒有報考證照，仍累積了不少實用觀念。