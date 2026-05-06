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總統賴清德成功突破北京封鎖，於2日順利抵達非洲友邦史瓦帝尼，不僅引來對岸罵聲連連，就連國民黨主席鄭麗文也加入戰局，直批此舉是讓國際看笑話，更嗆聲「這種總統早日換掉」。不過，藍營黨內持不同調，4巨頭公開表示祝福與肯定，媒體人黃暐瀚欣慰表示，還好國民黨還有這群正常人。黃暐瀚指出，看到新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣，公開祝福與肯定賴總統出訪友邦，樂見台灣被世界看見，令他感到很欣慰，「還好，國民黨還有這群人，還有這群知道國家利益優先的正常人」。黃暐瀚提到，至於滿口嘲諷、奚落、甚至罵此行丟臉的，就讓他繼續罵吧！道不同不相為謀，無法改變別人的想法，但可以堅定自己的信念，對內競爭、對外團結！台灣加油！中華民國加油！回顧鄭麗文4日上午接受廣播節目專訪時痛批：「大費周章的結果到底換來什麼？讓國際看笑話！」希望國安會、總統府能好好深思，聽不進去沒關係，2028政黨輪替，就不要再繼續讓中華民國面對這樣子的困境與窘境，「這種總統就是應該早一點把他換掉，台灣才能得到安寧，中華民國才有尊嚴」。