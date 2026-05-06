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國民黨中常會近日軍購條例召開黨團大會討論，國民黨副主席季麟連口出狂言稱，若立法院長韓國瑜涉及賣黨求榮，將建議「開除黨籍」；鄭麗文則出面滅火，稱「已將翻頁」，今（6）日又一改先前態度表示，「我見到韓院長就跟他講說，我今天是『負荊請罪』來的，非常地不好意思，也非常地抱歉造成韓院長的困擾」。針對季麟連失言一事，鄭麗鄭麗文先前《千秋萬事》指出，季麟連當時的脫序、衝動談話，沒有人事先知道，讓大家都非常傻眼，實屬意外！事實上，沒有人質疑韓院長，所以也不需要做任何處理。鄭麗文更強調，這麼一點點、一句話而已，沒有造成什麼傷口，國民黨有這麼脆弱嗎？韓院長有這麼脆弱嗎？這件事情已經翻篇、過去了，有人故意要把這件事擴大、操作，用心非常奇怪。至於季麟連和韓院長幾十年的兄弟，他們之間的事情會自己去解決。立法院長韓國瑜今（6）日下午將召集朝野協商討論軍購特別條例，中午特地親自找上國民黨主席鄭麗文商討，而鄭麗文也在中常會上表示，因為上個星期中常會有非常情緒化的、衝動的演出，導致大家非常地關切，甚至於引起很多人的焦慮。鄭麗文強調，國民黨高度地團結一致對外，內部大家都是同志，任何大的議題、小的議題，都應該要坦誠地進行溝通對話，避免任何情緒化的發言，甚至於讓外界可以扭曲、見縫插針、不斷地不當擴大破壞本黨的團結，尤其是幾十年的同志兄弟的感情，那就得不償失。鄭麗文表示，「所以今天我特別約了韓院長見面，首先我見到韓院長就跟他講說，我今天是『負荊請罪』來的，非常地不好意思，也非常地抱歉造成韓院長的困擾，甚至於可能不當的一些傷害。那當然大家也都知道院長是一個非常大度的、溫暖的，而且長期以來對麗文也特別地照顧，所以院長當然連忙地說這個早就翻篇了、不足掛齒。」鄭麗文最後表示，很多關心國民黨的朋友，還有自己國民黨的同事，都對一個突如其來的事件不解跟困擾，「所以我也在這邊，特別地向所有關心本黨的同事報告，這個絕對不會傷害到我們本黨的團結」。