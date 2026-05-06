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▲Rockstar Games 在《GTA 6》的開發上幾乎付諸「無上限的成本」。（圖／Rockstar Games 提供）

目前市面針對 3A 大作，售價標準大概都是70美元左右，但如果《GTA 6》這種等級的 IP 也賣70美元，「那遊戲行業未來很難賣出80美元的遊戲」

《俠盜獵車手 6》（GTA6）在歷經上市日期不斷延後、開發內容不停被外流後，Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 終於確認2026年11月19日發售，不少玩家預估，《GTA 6》售價可能高達100美元（約新台幣3200元），遊戲產業分析師則認爲，《GTA 6》價格至少要80美元（約新台幣2500元）起跳，上市首日銷售甚至上看2500萬套。Take-Two 執行長 Strauss Zelnick 近期參與 iicon 互動創新大會（原E3遊戲展）時提到，受到10多年來通膨影響，現在許多60至70美元的遊戲定價算是非常便宜，而遊戲開發商的工作，就是嘗試「確保人們在合理的價格，獲得最好的遊戲體驗。」Zelnick 強調，「只要能提供超乎預期的遊戲內容，玩家自然會覺得物超所值」。Zelnick 針對《GTA 6》售價沒有過多透露，不過言談之中對《GTA 6》高售價的話題，抱持不否認也不承認的態度。美國第二大商業銀行美國銀行（Bank of America ）則有分析師認為，，尤其是近年遊戲產業狀況較差的情況下。雖然《GTA 6》價格不會太便宜，但也有分析師強調，Rockstar Games 在《GTA 6》的開發上幾乎付諸「無上限的成本」，預測上市當天就賣破1000萬套輕而易舉，還有機會突破2500萬套，甚至超越《GTA 5》2億2500萬套都是預期之內。儘管《GTA 6》上市售價可能創下巔峰，不過仍有海量玩家已經迫不及待，只希望遊戲快點推出；目前官方規劃，在11月19日推出的《GTA 6》，上市行銷動作，也將於今年夏天陸續展開。