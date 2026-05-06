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民進黨立委王世堅日前受邀至政治大學演講，在會中大讚國民黨籍現任市長蔣萬安「心胸寬大、處事不分黨派」，甚至直言蔣萬安對政大的栽培讓他徹底改觀，引發熱議。對此，資深媒體人周玉蔻炸鍋呼籲，支持者打爆民進黨中央黨部電話，要求開除王世堅黨籍。王世堅在政大演講的影片流出，只見他坦言，過去對政治大學存有某些刻板印象，但這幾年因為與蔣萬安的互動，讓他有了巨大轉變，蔣萬安是政大的「優質學生」，不僅為人心胸開闊，在處理政務上更不會被政黨與理念的不同所侷限。王世堅不禁感嘆，一定是政大擁有極佳的教育環境，才能孕育出這麼一位心胸廣大的市長，甚至笑稱蔣萬安「徹底扭轉了他對政大的錯誤看法」。除了表揚蔣萬安從剛任職一路走來的成長外，王世堅特別點出，蔣萬安去年果斷要求新光集團對北士科T17、T18土地解約，並改由AI龍頭輝達（NVIDIA）進駐，做出了一項對台北及台灣國家發展極為關鍵的決定。對此，周玉蔻昨（5）日在臉書發文怒轟，王世堅是髒髒的「奸」，是民進黨內的背骨叛徒，「拉安打洋，王世堅壞透了！」，並號召支持者直接打電話到民進黨中央黨部表達抗議，要求開除王世堅黨籍，絕對不能容許他選戰在即還扯後腿。