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▲Threads 首次推出電腦版訊息功能 支援網頁瀏覽器收發、編輯與管理訊息一次到位。（圖／官方提供）

私訊成長快，每週約3.5億則

、用表情回應朋友訊息，並管理陌生訊息，不用再在手機與電腦之間來回切換。根據Meta指出，Threads今年初以來每週訊息發送量成長30%，目前平均每週約有3.5億則訊息透過平台發送，顯示私訊已成為Threads用戶日常互動的重要入口。Threads先前已在App端推出訊息功能，這次補上網頁版，使用者可直接在threads.com透過瀏覽器傳送與接收訊息，支援文字、多媒體內容、訊息編輯、表情回應與陌生訊息管理，功能更接近完整通訊工具。外媒《The Verge》指出，網頁版私訊是Threads行動版訊息推出後，桌面重度用戶最常敲碗的功能之一，使用者也可查看收件匣、訊息請求，並管理誰能傳訊息給自己。Threads從一開始被視為X的競品，到現在逐步補齊即時社群所需功能，私訊上桌面代表Meta正在把Threads從單純公開貼文平台，推向更完整的社群互動場景。Threads指出目前每週約有3.5億則訊息，且今年以來每名用戶訊息量成長約30%； Threads月活躍用戶已超過4億。除了有電腦版私訊加入，Meta也預告，Threads未來將推出群組聊天功能，讓朋友、創作者與社群成員之間能有更多元的討論方式，外媒也指出，Threads將訊息帶到網頁版後，桌面體驗將更接近X與Bluesky等競品，對重度用戶、創作者與社群經營者更友善。