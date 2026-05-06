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台北市近來爆發「安鼠之亂」，不時有民眾上網回報老鼠蹤跡，甚至包括捷運或動物園也淪陷，對此台北市長蔣萬安昨日親上火線召開記者會公布因應措施，今（6）日在議會備詢時被問及立委沈伯洋與前市長陳水扁獻計解決鼠患，蔣萬安表示各方好的、可行的建議，都願意採納聆聽。議員質詢問及台北市鼠患，表示老鼠不分藍綠白執政，哪一個縣市首長敢說轄內一隻老鼠都沒有，難道高雄、台南都沒有嗎？對此蔣萬安說，這是全世界共同面對的問題。議員也提及沈伯洋拋出使用干擾老鼠繁殖荷爾蒙的藥劑，取代傳統投藥方式，對此台北市環保局長徐世勳回應，有詢問過中央，國內沒有核准荷爾蒙用藥，包括紐約都在試辦。蔣萬安則說，阿扁總統過去有經驗，各方好的、可行的建議，都願意採納聆聽，今年2月出現漢他病毒後進行大清消，確實變乾淨了，現在天氣變熱，民眾有擔憂，就再進行一次。