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震驚全日本的京都南丹市的11歲男童安達結希命案，日本警方決定今（6）日以涉嫌謀殺罪名再次逮捕37歲繼父安達優季，調查人士透露，自宅附近的公廁為殺害現場，安達優季已坦承動手勒斃安達結希，目前正在詳細調查案發當天的具體經過細節。綜合日媒報導，警方人士表示，安達優季3月23日早晨開車送安達結希上學，開到學校附近後卻未讓結希下車，而是掉頭把車往回家方向開，並在途中停靠南丹市內一處公廁，最終在公廁內勒斃了安達結希。目前警方還在確認犯案動機，初步懷疑是因為兩人發生口角，導致安達優季一時情緒失控。不過，有安達結希的同學家長透露，安達結希與繼父安達優季關係不睦，曾為彼此要共同生活而苦惱，安達結希過去對同學說過自己「非常討厭」安達優季，因此警方要確認安達優季是否為衝動犯案，又或者兩人之間長期存在某種矛盾。回顧本案經過，安達結希3月23日未到校上學，校方通知後安達優季報案說孩子失蹤，警消單位於是展開搜索，並先後在南丹市深山找到書包及鞋子，最終於4月13日在山林中發現安達結希的遺體。安達優季第一時間聲稱23日早上是他開車送安達結希上學，但學校附近監視器並未拍到結希身影，警方認為安達優季供詞不自然，調查重點很早就鎖定在安達優季身上，並分析其手機定位，最終依棄屍罪逮捕安達優季。如今警方偵察焦點在於是否能以殺人罪嫌將安達優季定罪，若要落實殺人罪名，警方仍需掌握更多案發當天的細節與始末。