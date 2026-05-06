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民進黨立委王世堅日前受邀至政治大學演講，在會中大讚國民黨籍現任市長蔣萬安「心胸寬大、處事不分黨派」，甚至直言蔣萬安對政大的栽培讓他徹底改觀，引發熱議。對此，資深媒體人周玉蔻炸鍋呼籲，支持者打爆民進黨中央黨部電話，要求開除王世堅黨籍。王世堅今（6）日表示，蔣萬安是政大的校友，禮貌上自己要先用蔣萬安來誇獎政大的同學，更回嗆周玉蔻，「這款人就是看到針孔，沒看到山洞啦！妳沒看到山洞，她就等著被火車撞死吧！」針對在政大演講讚蔣萬安的片段，王世堅今日受訪表示，他唯獨在政治大學提到蔣萬安，因為蔣萬安是政大的校友，禮貌上自己要先用蔣萬安來誇獎政大的同學，合情合理，而且演講時長70分鐘，政大學生會還把全程影片放在網路上，這位「老太太」（指周玉蔻）要攻擊前也先看清楚，難道只看最開始前面那1分鐘？王世堅說，他在演講後面是在批評，自己也說民進黨馬上會推出非常優秀的市長候選人，他對民進黨台北市長的選情有期待，自己講沈伯洋的好，沈也要提出建設藍圖，「這位老太太，麻煩妳看清楚這整個影片在講什麼」，別人有好的地方，也要說他好啊，難道永遠只能批評競爭政黨？這樣國家做不了事情。王世堅更是敬告「這位老太太」，「當妳拿著妳的掃把到處飛的時候，麻煩妳去看看我們首都台北，各項需要、建設，妳就會知道說，不只台北市，我們全國22縣市，即便不同政黨執政的縣市，也要跟中央我們民進黨大家一起合作，不然做不了事情啦！那大家怎樣？抱著一起死嗎？」、「這個傢伙她就是齁，這款人就是看到針孔，沒看到山洞啦！妳沒看到山洞，她就等著被火車撞死吧！」