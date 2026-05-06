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▲根據實價登錄資料，2026 年第一季六都公寓產品總價普遍下修，台南市更重摔 14.8%，平均總價跌破 400 萬元大關 。（圖／住商機構提供）

房市震盪誰先倒？自央行第七波管制措施實施以來，成屋市場已出現驚人的兩極化發展 。根據住商機構彙整 2026 年第一季實價登錄資料，六都中高達四都的公寓物件總價全線下探，其中南部竟有縣市的「一類房」總價重摔近 15%，直接跌破 400 萬大關 。專家指出，在避險意識抬頭下，具備特定條件的產品已成為買盤回歸蛋黃區的首選，保值力道最為強勁 。觀察 2026 年第一季 成交總價 資料，六都公寓僅台北、高雄維持漲勢，其餘四都均出現下探 。跌幅最深的是台南市，平均成交總價由去年同期的 458 萬元衰退至 390 萬元，跌幅高達 14.8% ；桃園市也出現 6.6% 的跌幅，總價來到 507 萬元 。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，公寓產品具備無電梯、無物業管理等劣勢，較不受目前市場主力買盤——年輕族群的青睞 。此外，公寓屋齡普遍較高，若物件位於蛋白區，在銀行鑑價時多有折扣，在貸款收緊的環境下，買方入手意願更低 。相較於公寓的疲軟，電梯大樓 與 華廈 展現了強大的保值與增值力道 。台北市住宅大樓第一季平均總價已來到 3,922 萬元，穩居六都之冠 。此外，台中市的華廈與大樓總價漲幅最為驚人，與去年同期相比，兩類產品皆有 10% 以上的成長，其中大樓總價更年增 13.5%，來到 1,564 萬元 。賴志昶指出，電梯大樓與華廈擁有社區管理與電梯等優勢，對於現代生活品質要求的購屋族來說更具吸引力，且多為新成屋，在房價波動期展現出更明顯的抗跌性 。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則提醒，在此波 2026 房市 的變動中，高資產與置產族群的避險意識明顯抬頭 。買盤正強勢回歸地段優勢明確的「正蛋黃區」，尤其是台北與高雄兩大發展核心，展現出強韌的抗跌特性 。徐佳馨強調，未來房市將呈現「強者恆強」的態勢。購屋族在挑選物件時，除了財務能力，必須更重視地段發展性與產品的未來性（如電梯配置、社區管理），這將是資產在政策震盪中抗跌保值的關鍵關鍵 。