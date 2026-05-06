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總統賴清德突破中國外交與航權封鎖，5日順利結束非洲友邦史瓦帝尼訪問返台。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，原本北京設計的外交圍堵變成了一場國際笑話，「北京輸掉的不只是面子，更是外界對它作為大國能力的最後一點敬畏。」矢板明夫在臉書上發文表示，賴清德總統在5日結束非洲行，平安回到台灣，讓北京精心策劃的「鎖死台灣」外交圍堵大戲，直接演成一場國際笑話。他指出，台灣總統訪問邦交國，從兩蔣時代就有，本來不是什麼大事，但習近平偏要霸王硬上弓，試圖全面封鎖台灣的外交空間，「結果局面越做越大，最後收不了場。所謂『世間本無事，庸人自擾之』，正是如此。」他接著剖析，「中國長年打壓台灣，國際社會早習以為常，但這次明顯踩過了紅線。對立雙方在國際場合交手，至少還有基本默契。但是，動到飛航這種最基本的安全與秩序問題，就不再只是雙邊問題，而是全世界的問題了。北京直接動用航權，試圖封鎖台灣元首出訪，等於是在對外宣示：沒有我的允許，你連天都上不了。這一步，太重、太急，也太不成熟。」矢板明夫直言，「如果這種模式成立，明天看台積電不順眼也來一次，後天覺得日本政治人物不友善再封一次，國際秩序還怎麼運作？」他直呼，難怪美國、日本和多個國家都公開反對，「結果，中國不但沒有壓住台灣，反而把一場例行出訪，升級成全球關注的政治事件。」他進一步指出，讓外界看笑話的是中國輿論的「大翻車」。據矢板明夫觀察，中國媒體起初聲量狂飆，從諷刺賴清德「像越獄」，又預言「回不來」，把話說得十分極端。結果台灣調整航線、改變方式，照樣抵達、照樣回來，所有狠話瞬間變成迴力鏢。矢板明夫在文末引述網路名言「中國吹牛沒輸過，打架沒贏過」，大酸中國「當手段僵化，又缺乏正當性時，聲量越大，只會摔得越重。」他表示，「最後輸的，就是習近平自己。原本想打擊賴清德，結果卻讓自己難堪；想展示控制力，卻讓世界看到風險；想證明封鎖有效，最後卻用失敗證明漏洞。」最後，他直言：「外交不是靠喊話，而是看結果。結局很清楚：北京輸掉的不只是面子，更是外界對它作為大國能力的最後一點敬畏。」