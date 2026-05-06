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輝達Rubin GPU散熱設計傳出變動，讓台股散熱族群今（6）日成為盤面重災區。市場消息指出，Rubin平台原先規劃採用較高單價的雙片式均熱片方案，如今傳出可能改回單片式設計，相關零組件價值量恐明顯下修。輝達下一代AI GPU平台Rubin，原本被市場期待將帶動散熱規格升級。若均熱片從雙片式改為單片式，不只代表產品結構簡化，也可能使供應商可取得的單價大幅降低，進而影響原先市場對高階散熱產品放量的假設。供應鏈傳出，健策先前針對Rubin平台出貨的均熱片設計，採用雙蓋板搭配stiffener及鍍金製程，單價約150美元，明顯高於前一代產品。不過市場最新消息指出，若5月起轉為單片式設計，單價可能降至約50美元，等於價值量大幅縮水，也讓市場快速修正對健策營收成長的預期。在消息面壓力下，健策連續2天跌停，奇鋐跌停鎖死，雙鴻也同步重挫5.5%。市場也修正健策第2季營收，從可望季增約30%到10%。除了Rubin設計變動傳聞，傳出奇鋐4、5月GB相關產品拉貨低於原先預期，公司已將第2季業績成長預估從原先季增約10%，調整為季增0%至5%。富世達法說會釋出今年營運不看淡，但隨即連續兩天重挫15%，終場收1880元。