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搭上AI浪潮，記憶體合約價強勢上行，記憶體模組大廠威剛（3260）今（6）日公告4月營收再創新高，單月營收達新台幣105.6億元，連續2個月刷新歷史紀錄，年增達1.7倍，穩居百億元高檔水準。此外，隨著NAND Flash合約價漲勢擴大，也推動4月SSD營收一舉攀升至32.2億元，再次改寫單月歷史佳績。威剛截至4月底為止，握有逾400億元的庫存量，預計將可帶動第二季及全年營運成長。從產品結構來看，威剛4月DRAM仍維持6成以上營收貢獻，占比達61.2%；SSD比重則攀升至30.5%，顯示NAND Flash需求與價格動能同步增溫；記憶卡、隨身碟與其他產品占比為8.3%。累計今年前4月合併營收達366.7億元，年增165.4%，已接近2025年全年營收7成，營收規模與成長速度雙雙大幅躍升。威剛董事長陳立白表示，AI應用正快速從雲端擴展至企業端與終端裝置，帶動記憶體需求大幅升溫，記憶體也成為AI時代最重要的核心資源之一，整體產業供需態勢已由過去供過於求，轉為供不應求。陳立白指出，從原廠產能配置、供貨政策以及價格走勢來看，未來一年記憶體市場仍將維持賣方市場格局。威剛截至4月底庫存金額已超過400億元，且多數貨源直接來自上游原廠，可望一路支應至第4季無虞，也將成為推升第2季及下半年營運成長的重要支撐。威剛今（6）日股價開高震盪，盤中最高來到487元，終場上漲13.5元或3.01%，收在461.5元。