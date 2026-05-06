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民進黨立委王世堅日前赴政治大學演講，對現任國民黨籍台北市長蔣萬安多所肯定，直言對方「心胸寬大、處事不分黨派」，相關發言被截取後，引起名嘴周玉蔻不滿，喊話要開除王的黨籍。對此，民進黨發言人吳崢今（6）日表示，只要黨員沒有黨章、黨規，就沒有這些問題。王世堅日前到政大演講，除批評台北市長蔣萬安背後有人垂簾聽政外，也讚賞蔣萬安「心胸寬大」，相關發言被截取後，引起周玉蔻不滿，怒嗆應開除黨籍。王世堅下午受訪時表示，後面他也批評蔣萬安，這位老太太（指周玉蔻）怎麼不看？別人有好的地方，要說好，不同政黨也要合作，不然做不了事情，這種人「看到針孔，沒看到山洞（形容人見識淺薄）」，沒看到山洞齁，那就等著被火車撞死吧。對於周玉蔻要求黨中央開除王世堅黨籍一事，吳崢下午在黨中央回應，有關黨員的黨籍上，民進黨都有在黨章及相關紀律規章條款內有所規範，任何人只要是觸犯黨章，例如之前的共諜狀況，民進黨絕對會嚴明守法，絕對不會有任何的寬貸，就是祭出最嚴厲的處分。吳崢續指，那反之，只要沒有觸碰、違反到黨章、黨規當中所規範的這些樣態，所有黨員應該是沒有黨籍問題。此外，針對王世堅稱「這種老太太應該被火車撞死」等語，周玉蔻表達抗議，強調這不是一句情緒性發言，是赤裸裸的仇恨式羞辱，也是對女性、對言論自由、對公共討論文化的嚴重踐踏，呼籲民進黨回應。周玉蔻要求王世堅應立刻公開向社會道歉，並清楚收回相關惡劣言論；他也要求民進黨正式表態，並邀請黨中央啟動黨紀調查與處理程序，不能對如此嚴重的言語暴力視而不見。