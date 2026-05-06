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▲日本百年豬排店「銀座梅林」來台，快閃客座大倉久和飯店。（圖／大倉久和提供）

為了還原總店美味 醬汁、麵包粉、炸油都空運來台

「銀座梅林」團隊堅持全場同步出餐 呼籲顧客不能遲到

▲日本百年豬排店「銀座梅林」將快閃客座大倉久和飯店，提供包含豬排丼在內的四種套餐。（圖／大倉久和提供）

平價連鎖豬排品牌優惠 活動將至6月23日

▲福勝亭最新DM，將有買一送一、+19元多1件等13大優惠。（圖／翻攝自福勝亭FB）

台北大倉久和大飯店表示，此次邀請到源自東京銀座的百年名店「銀座梅林」，將於 2026年5月21日至5月23日，在飯店內 5 樓日本料理「山里」展開為期3天的盛大客座，完整復刻創始店美味。「銀座梅林」為銀座當地人氣名店，想吃到大概都要排1小時，最特殊產品就是腰內肉刻意切分為易於入口的「一口炸豬排」，再搭配山形縣的「滋雅米（つや姫）」白飯，台北大倉久和飯店更同步推出外帶限定的「豬排三明治」。「銀座梅林」創立於昭和 2 年（1927 年），是東京銀座首家炸豬排專門店，擁有藥劑師背景的創辦人 澁谷信勝先生將藥理學的精準與嚴謹，傾注於料理研發之中。他首創將整片腰內肉切分為易於入口的「一口炸豬排」；更發揮藥劑師調配比例的專長，潛心研發出融合蘋果、洋蔥與多種辛香料黃金比例的「中濃豬排沾醬」，將食材最純粹的甘甜濃縮於特製醬汁之中。台北大倉久和大飯店提到，此次銀座梅林為了在台完整呈現食物的原汁原味，特別將美味的靈魂原料：銀座本店調配的秘製豬排醬汁、獨家配方生麵包粉，甚至是專用炸油，全數自日本空運來台。而銀座梅林頂級美味的另一個關鍵，在於特選日本山形縣的「滋雅米（つや姫）」。是榮獲特A級最高評鑑的頂級米種，以珍珠般純白透亮的光澤聞名，米粒飽滿Ｑ彈，蘊含著深邃高雅的甘甜。台北大倉久和大飯店還補充提醒，「銀座梅林」團隊堅持餐點將採全場同步出餐，因此無法提供個別出菜服務，所以餐宴時顧客們建議提前 5–10 分鐘抵達並準時入席。此次餐點將通應招牌的「里肌豬排定食」、「腰內豬排定食」、「特製豬排丼」與搭有炸蝦的「特別定食」，每餐期限量供應。5月22日(五) – 5月23日 (六) ， 預訂入場時段：11:30、12:00、12:30、13:005月21日(四) – 5月23日(六) ｜，預訂入場時段：18:00、18:30、19:00、19:30：用餐時間為 75 分鐘。為維護品質，料理提供方式為全場統一出餐，敬請準時到場。02-2181-5137（請於 10:30 – 21:00 來電）特別套餐1980元+10%里肌豬排套餐1480元 +10%腰內豬排套餐1380元+10%特製豬排丼1280元+10%豬排三明治780元 (每餐期限量供應，每人限購 2 份)備註：需於取餐日前 2 天的晚間 8 點前來電預訂，完成付款即保留訂單)根據福勝亭官網，即日起至6月23日有13大必勝精選優惠券，包含到店內用／外帶限定，出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）：◾️「開運豬排定食」優惠價200元（原價230元）◾️買一送一！飲料2杯優惠價35元（原價70元）◾️「黃金泡菜」優惠價36元（原價45元）◾️「茶碗蒸」優惠價46元（原價55元）◾️+19元多一件！日式唐揚雞2份優惠價84元（原價130元）◾️「酥炸長尾蝦＋黃金泡菜」優惠價110元（原價133元）◾️「開運豬排定食＋胡麻玉米筍＋飲料」優惠價265元（原價320元）◾️「鮮嫩炸雞柳定食＋茶碗蒸＋飲料」優惠價265元（原價320元）◾️「日式醬烤雞腿定食＋和風豆腐＋飲料」優惠價265元（原價320元）◾️「起司豬排丼定食＋涼拌干貝唇」優惠價269元（原價325元）◾️「鹽烤鯖魚定食＋日式唐揚雞」優惠價277元（原價335元）◾️「厚切活力豬排定食＋酥炸長尾蝦」優惠價313元（原價378元）◾️現省110元！「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋飲料x2」優惠價465元（原價575元）福勝亭定食均附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），而且內用同樣可以搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加。